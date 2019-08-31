В Украине запретили глазные капли от давления

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В Украине запретили глазные капли от давления "Арутимол"
В Украине запретили глазные капли от давления "Арутимол" / pinterest.com

В Украине запретили все серии глазных капель "Арутимол". Такое решение приняла Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

Соответствующее решение принял глава ведомства Роман Исаенко в пятницу, 30 августа.

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Речь идет о лекарствах "Арутимол": капли глазные, раствор 2,5 мг/мл по 5 мл во флаконе-капельнице Bottelpack, по 1 флакону-капельнице в картонной коробке. Производителем является Др. Герхард Манн, Хем.-фарм. Фабрик ГмбХ, Германия.

Запрет на все серии лекарственного средства в указанной дозировке установили из-за письма от ГП "Центральная лаборатория по анализу качества лекарственных средств и медицинской продукции".

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В Украине запретили глазные капли от давления "Арутимол"

Препарат "Арутимол" назначают для лечения повышенного внутриглазного давления (глазная гипертензия); глаукомы (хроническая открытоугольная глаукома); глаукомы после удаления линз (глаукома при афакии).

 
Глаукома – что это?

Это тяжелое заболевание глаз. Позднее выявление и отсутствие адекватного лечения может привести к неминуемой слепоте.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Медицина Лекарства Здоровье глаз
Источник: Здоровье 24
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