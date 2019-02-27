В Украине запретили известные успокаивающие лекарства российского производства

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками временно запретила одну серию средства, действующее на нервную систему "Глицин" российского производства.

Решение о временном запрете ведомство утвердило во вторник, 26 февраля.

Читайте также: Запрет лекарств: какие препараты запретили в Украине

Говорится про таблетки сублингвальные "Глицин" по 100 мг № 50 (50х1) в блистерах, серии 0980317.

Производитель лекарств – ООО "Медицинский научно-производственный комплекс "БИОТИКИ", который зарегистрирован в России.

Временно запретили препарат из-за несоответствия регистрационному удостоверению № UA/2003/01/01 показателя "идентификация".



В Украине запретили серию "Глицина" российского производства

"Глицин" назначают для лечения снижения умственной работоспособности, при стрессовых ситуациях, болезнях нервной системы, сопровождающихся повышенной возбудимостью, эмоциональной нестабильностью. Препарат также применяют при ишемическом инсульте и нарушениях мозгового кровообращения. "Глицин" также является вспомогательным средством при лечении алкоголизма.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.