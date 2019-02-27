В Украине запретили известные успокаивающие лекарства российского производства

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Запрет лекарств в Украине - таблетки Глицин под запретом
В Украине запретили серию "Глицина" российского производства / zentrum-der-gesundheit.de

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками временно запретила одну серию средства, действующее на нервную систему "Глицин" российского производства.

Решение о временном запрете ведомство утвердило во вторник, 26 февраля.

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Говорится про таблетки сублингвальные "Глицин" по 100 мг № 50 (50х1) в блистерах, серии 0980317.

Производитель лекарств – ООО "Медицинский научно-производственный комплекс "БИОТИКИ", который зарегистрирован в России.

Временно запретили препарат из-за несоответствия регистрационному удостоверению № UA/2003/01/01 показателя "идентификация".

В Україні заборонили серію
В Украине запретили серию "Глицина" российского производства

"Глицин" назначают для лечения снижения умственной работоспособности, при стрессовых ситуациях, болезнях нервной системы, сопровождающихся повышенной возбудимостью, эмоциональной нестабильностью. Препарат также применяют при ишемическом инсульте и нарушениях мозгового кровообращения. "Глицин" также является вспомогательным средством при лечении алкоголизма.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Медицина Лекарства
Источник: 24 Канал
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