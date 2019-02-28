В Украине запретили контрацептив для женщин

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками установила запрет на одну серию внутриматочной системы (ВМС) "Мирена".

Временный запрет ведомство установило 26 февраля.

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Речь идет о ВМС Mirena, 52 mg серии TU01XPV. Производителем средства является Байер Оу Финляндия.

Контрацептив по инициативе производителя изымают из-за того, что официально лекарства не ввозились и были произведены для рынка другой страны.

В Украине запретили одну серию " Мирены"

Препарат применяют для:

• контрацепции;

• идиопатической меноррагии;

• гиперменореи;

• дисменореи;

• местной терапии прогестагенами во время заместительного лечения эстрогенами.

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