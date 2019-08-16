В Украине запретили лекарства для стимуляции работы мозга

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В Украине запретили лекарства для стимуляции работы мозга
В Украине запретили лекарства для стимуляции работы мозга / donanimhaber.com

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила одну серию ноотропного препарата "Цереброкурин".

Решение о запрете принял глава ведомства Роман Исаенко в четверг, 15 августа.

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Речь идет о серии 460818 лекарственного средства "Цереброкурин", раствор для инъекций, 2 мг/мл по 2 мл в ампуле; по 10 ампул в коробке из картона. Производителем лекарств является ООО "НИР", Украина.

 
Ноотропные препараты – что это?

Это лекарственные средства, активизирующие обмен веществ в нервных клетках и улучшающие мыслительные процессы

Запрет установили из-за негативных результатов лабораторных исследований серии 460818.

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В Украине запретили лекарства для стимуляции работы мозга

5 августа, ведомство запретило препарат с этой дозировкой серии 450218 с признаками фальсификации.

Назначение лекарств

Препарат лечит заболевания, которые характеризуются нарушением функции центральной нервной системы, в частности различные формы нейроциркуляторной дистонии, хронические ишемические дисциркуляторные и посттравматические энцефалопатии, остаточные явления острого нарушения мозгового кровообращения.

Как вспомогательное средство применяется после перенесенных нейрохирургических реконструктивных операций на магистральных сосудах головы, при болезни Альцгеймера, синдроме Бинсвангера.

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Теги: Здоровье Психология Новости Здоровье Лекарства Медицина
Источник: Здоров'я 24
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