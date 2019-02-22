В Украине запретили популярные лекарства от простуды и гриппа из-за фальсификации

В Украине запретили реализацию, хранение и применение одной серии лекарственного средства "Фармацитрон Форте".

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками установила постоянный запрет на препарат "Фармацитрон форте" серии F-80615.

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Производит препарат компания "Фармасайнс Инк.", Канада. Именно она обратилась в украинское ведомство с письмом о фальсификации. Указанная серия не производилась "Фармасайнс Инк" и не ввозилась в Украину.

Фармацитрон применяют для симптоматического лечения острых респираторных инфекций и гриппа:

повышенной температуры тела,

головной боли,

заложенности носа,

насморка,

боли и ломоты в мышцах.



Запрет "Фармацитрона форте"

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