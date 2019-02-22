В Украине запретили популярные лекарства от простуды и гриппа из-за фальсификации
В Украине запретили реализацию, хранение и применение одной серии лекарственного средства "Фармацитрон Форте".
Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками установила постоянный запрет на препарат "Фармацитрон форте" серии F-80615.
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Производит препарат компания "Фармасайнс Инк.", Канада. Именно она обратилась в украинское ведомство с письмом о фальсификации. Указанная серия не производилась "Фармасайнс Инк" и не ввозилась в Украину.
Фармацитрон применяют для симптоматического лечения острых респираторных инфекций и гриппа:
- повышенной температуры тела,
- головной боли,
- заложенности носа,
- насморка,
- боли и ломоты в мышцах.
Запрет "Фармацитрона форте"
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