В Украине запретили популярные лекарства от вздутия

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками установила запрет на одну серию препарата "Эспумизан".

Такое решение приняли во вторник, 21 мая.

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Речь идет про "Эспумизан" L, капли оральные, эмульсия, 40 мг/мл, по 30 мл во флаконе с капельницей вставкой и пробкой; по 1 флакону в картонной коробке серии 82039. Производителем препарата является Берлин-Хеми АГ, Германия.

Запретили препарат из-за наличия в образцах указанной серии лекарственного средства белых включений. При этом производитель отмечает, что основным признаком серии лекарственного средства является его однородность.

В Украине запретили одну серию лекарств "Эспумизан"

"Эспумизан" применяется для симптоматического лечения со стороны пищеварительного тракта, вызванных повышенным накоплением газов, например при метеоризме.

Препарат используют как вспомогательное средство для рентгенологического и/или ультразвукового исследования (УЗИ) органов брюшной полости.

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