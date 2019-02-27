В Украине запретили популярный комплекс витаминов
Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками временно запретила одну серию комплекса витаминов группы В "Нейровитан".
Такое решение ведомство приняло во вторник 26 февраля.
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Речь идет про НЕЙРОВИТАН, таблетки, покрытые оболочкой по 10 таблеток в блистере; по 3 блистера в картонной коробке серии 4910.
Производителем лекарств является Хикма Фармасьютикалз Ко. Лтд., Иордания.
Запрет установили из-за несоответствия требованиям по показателю "Количественное определение пиридоксина (в форме гидрохлорида)" в регистрационном удостоверении № UA/7433/01/01.
В Украине запретили серию поливитаминов "Нейровитан"
Поливитамины назначают для лечения заболеваний нервной системы:
• невриты;
• полиневриты;
• диабетические невриты;
• невралгия;
• ишиалгия;
• межреберная невралгия;
• невралгия тройничного нерва;
• парестезия;
• периферические нейропараличи;
• паралич лицевого нерва;
• люмбаго;
• артралгия;
• миалгия.
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