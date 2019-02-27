В Украине запретили популярный комплекс витаминов

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками временно запретила одну серию комплекса витаминов группы В "Нейровитан".

Такое решение ведомство приняло во вторник 26 февраля.

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Речь идет про НЕЙРОВИТАН, таблетки, покрытые оболочкой по 10 таблеток в блистере; по 3 блистера в картонной коробке серии 4910.

Производителем лекарств является Хикма Фармасьютикалз Ко. Лтд., Иордания.

Запрет установили из-за несоответствия требованиям по показателю "Количественное определение пиридоксина (в форме гидрохлорида)" в регистрационном удостоверении № UA/7433/01/01.



В Украине запретили серию поливитаминов "Нейровитан"

Поливитамины назначают для лечения заболеваний нервной системы:

• невриты;

• полиневриты;

• диабетические невриты;

• невралгия;

• ишиалгия;

• межреберная невралгия;

• невралгия тройничного нерва;

• парестезия;

• периферические нейропараличи;

• паралич лицевого нерва;

• люмбаго;

• артралгия;

• миалгия.

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