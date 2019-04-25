В Украине запретили популярный препарат от герпеса

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В Украине запретили популярный препарат от герпеса
В Украине запретили популярный препарат от герпеса / mandegar.info

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками установила постоянный запрет на реализацию и использование серии лекарственного средства "Зовиракс".

Решение о запрете серии ведомство установило в среду, 24 апреля.

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Речь идет о "Зовираксе" – мази глазной 3% по 4,5 г в тубе; по 1 тубе в картонной коробке, серии 7G909. Производят лекарство в Канаде.

 
Герпес – что это?
Это вирусное заболевание, которое проявляется высыпанием в виде групп пузырьков на коже и слизистых оболочках.

Постоянный запрет на серию 7G909 установили из-за несоответствия требованиям методов контроля качества регистрационного удостоверения № UA/8281/02/01 препарата по показателю "Описание".

В Україні заборонили серію препарату
В Украине запретили серию препарата "Зовиракс"

"Зовиракс" применяют для лечения инфекций губ и лица, вызванных вирусом простого герпеса (Herpes labialis).

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Теги: Здоровье Медицина Инфекция Новости Здоровье Лекарства
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