В Украине запретили популярный препарат от герпеса
Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками установила постоянный запрет на реализацию и использование серии лекарственного средства "Зовиракс".
Решение о запрете серии ведомство установило в среду, 24 апреля.
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Речь идет о "Зовираксе" – мази глазной 3% по 4,5 г в тубе; по 1 тубе в картонной коробке, серии 7G909. Производят лекарство в Канаде.
Постоянный запрет на серию 7G909 установили из-за несоответствия требованиям методов контроля качества регистрационного удостоверения № UA/8281/02/01 препарата по показателю "Описание".
В Украине запретили серию препарата "Зовиракс"
"Зовиракс" применяют для лечения инфекций губ и лица, вызванных вирусом простого герпеса (Herpes labialis).
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