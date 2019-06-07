В Украине запретили противовоспалительный препарат

116 Читати новину українською
В Украине запретили одну серию "Брустана"
В Украине запретили одну серию "Брустана" / countrycluburgentcare.net

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками установила запрет на реализацию и использование одной серии препарата "Брустан".

Соответствующее решение приняли в четверг, 6 июня.

Читайте также: Запрет лекарств: препараты запретили в Украине

Под временный запрет попали, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, № 10 (10х1) в блистерах "Брустан" серии 2967446.

Противовоспалительный препарат запретили из-за срочного сообщения от Государственной службы лекарственных средств и контроля за наркотиками в Черновицкой области, точная причина запрета не указана.

В Україні заборонили одну серію
В Украине запретили одну серию "Брустана"

"Брустан" применяют для облегчения состояния при лихорадке и умеренной боли, ассоциированной с воспалительными процессами.

Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

blog_ava
Прогноз погоды на 7 июня: в Украине будет жарко, однако будут лить дожди
сегодня
794
Теги: Здоровье Лекарства Новости Здоровье Медицина
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Где в мире легализована марихуана: инфографика
6 июня 12:00 Где в мире легализована марихуана: инфографика
Олена Булан 6877
Безопасный загар: как правильно выбрать солнцезащитный крем
4 июня 19:45 Безопасный загар: как правильно выбрать солнцезащитный крем
Юлія Девда 788
Болезнь Лайма: симптомы и лечение опасной инфекции
4 июня 15:45 Болезнь Лайма: симптомы и лечение опасной инфекции
Юліана Вінтюк 27083
Тест: что вы знаете о сексе?
4 июня 08:45 Тест: что вы знаете о сексе?
Олександр Бевза 2669
Каковы полезные свойства растительного молока
1 июня 12:51 Каковы полезные свойства растительного молока
Юлія Девда 613
Новости
Больше новостей
Залиште відгук