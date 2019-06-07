В Украине запретили противовоспалительный препарат
Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками установила запрет на реализацию и использование одной серии препарата "Брустан".
Соответствующее решение приняли в четверг, 6 июня.
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Под временный запрет попали, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, № 10 (10х1) в блистерах "Брустан" серии 2967446.
Противовоспалительный препарат запретили из-за срочного сообщения от Государственной службы лекарственных средств и контроля за наркотиками в Черновицкой области, точная причина запрета не указана.
В Украине запретили одну серию "Брустана"
"Брустан" применяют для облегчения состояния при лихорадке и умеренной боли, ассоциированной с воспалительными процессами.
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