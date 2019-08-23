В Украине запретили сразу несколько популярных антисептиков

В Украине запретили несколько серий антисептических средств компании "Био-Фарма ЛТД". Такое решение приняла Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

Решение принял глава ведомства Роман Исаенко в четверг, 22 августа. Читайте также: Какие еще препараты запретили в Украине Под запрет попали "Спирт этиловый 70%", раствор для наружного применения 70 % по 100 мл во флаконах, серий SE 010616, SP 010718, SP 020718,

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