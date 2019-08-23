В Украине запретили сразу несколько популярных антисептиков
В Украине запретили несколько серий антисептических средств компании "Био-Фарма ЛТД". Такое решение приняла Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.
Решение принял глава ведомства Роман Исаенко в четверг, 22 августа.
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Под запрет попали
- "Спирт этиловый 70%", раствор для наружного применения 70 % по 100 мл во флаконах, серий SE 010616, SP 010718, SP 020718,
- "Спирт этиловый 96%", раствор для внешнего применения 96 % по 100 мл во флаконах, серий 010715, SP 020718, SP 010117, SP 010718,
- "Этил", раствор 96% " по 100 мл во флаконах, серий ЕТ 010616, ЕТ 010718,
- "Спирт этиловый 96%", раствор для внешнего применения 96 % по 10 л в канистрах, серии SP10 010616.
Производителем лекарства является ООО "Производственная фармацевтическая компания "Био-Фарма ЛТД".
Серии лекарств запретили из-за письма от производителя.
В Украине запретили несколько антисептиков "Био-Фармы ЛТД"
Препарат применяют для дезинфекции кожи рук.
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