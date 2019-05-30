В Украине запретили три вида глазных капель

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В Украине запретили три вида глазных капель
В Украине запретили три вида глазных капель / tutorsuhu.com

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками установила запрет на реализацию и использование сразу трех препаратов производства Словакии.

Соответствующее решение приняли в четверг, 30 мая.

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Под запрет попали следующие препараты:

№ Регистрационного удостоверения

Название лекарств

Форма выпуска

Серия №

Название производителя

Страна

UA/14038/01/01

УНИЛАТ

капли глазные, раствор, 50 мкг/ мл по 2,5 мл во флаконе-капельнице; по 1 флакону-капельнице в картонной коробке

445218

ООО "Унимед Фарма"

Словацкая Республика

UA/12808/01/01

КАЛИЯ ЙОДИД

капли глазные, раствор 2% по 10 мл в контейнере-капельницы; по 1 контейнеру-капельницы в картонной коробке

132118

ООО "Унимед Фарма"

Словацкая Республика

UA/7546/01/01

ФЕНЕФРИН 10%

капли глазные, раствор 10% по 10 мл во флаконе-капельнице; по 1 флакону-капельнице в картонной коробке

400218, 400318

 ООО "Унимед Фарма"

Словацкая Республика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Лекарства Лечение Здоровье глаз
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