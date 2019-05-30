В Украине запретили три вида глазных капель
Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками установила запрет на реализацию и использование сразу трех препаратов производства Словакии.
Соответствующее решение приняли в четверг, 30 мая.
Читайте также: Запрет лекарств: какие препараты запретили в Украине
Под запрет попали следующие препараты:
|
№ Регистрационного удостоверения
|
Название лекарств
|
Форма выпуска
|
Серия №
|
Название производителя
|
Страна
|
UA/14038/01/01
|
УНИЛАТ
|
капли глазные, раствор, 50 мкг/ мл по 2,5 мл во флаконе-капельнице; по 1 флакону-капельнице в картонной коробке
|
445218
|
ООО "Унимед Фарма"
|
Словацкая Республика
|
UA/12808/01/01
|
КАЛИЯ ЙОДИД
|
капли глазные, раствор 2% по 10 мл в контейнере-капельницы; по 1 контейнеру-капельницы в картонной коробке
|
132118
|
ООО "Унимед Фарма"
|
Словацкая Республика
|
UA/7546/01/01
|
ФЕНЕФРИН 10%
|
капли глазные, раствор 10% по 10 мл во флаконе-капельнице; по 1 флакону-капельнице в картонной коробке
|
400218, 400318
|ООО "Унимед Фарма"
|
Словацкая Республика
В Украине запретили три вида глазных капель
Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.