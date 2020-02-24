В украинских аэропортах будут проверять температуру у пассажиров из Италии, – Минздрав

Пассажиры, прибывающих в аэропорты "Борисполь" и "Жуляны" рейсами прямого авиационного сообщения с Италией, где зафиксирована вспышка коронавируса, будут проходить температурную проверку.

Об обязательном температурном скрининге рассказал глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко.

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Проверять пассажиров будут только в аэропортах "Борисполь" и "Жуляны", так как, по словам Дейнеко, в другие места не выполняются регулярные рейсы.

"Нами принято решение, и сегодня (24 февраля) с 20:00 часов все прямые рейсы, все пассажиры, которые прилетают на въезд в Украину, будут проходить температурную проверку", – заявил глава ГПС Украины.

Также на пунктах пропуска есть временные изоляторы. Если у кого-то будут выявлены признаки коронавируса, его переведут в изоляционные помещения в специализированных больницах.

МОЗ полностью готово к принятию больных и оказанию качественной помощи в случае необходимости. Сейчас у нас в полной готовности более 2 тысяч врачей-инфекционистов, более 5 тысячмедперсонала и отдельные инфекционные боксы, которые используются на начальных стадиях развития эпидемии или вспышки. Первоочередная задача - не допустить ввоза вируса в Украину,

- сказал заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

Отмечается, что наибольшее направление въезда в Украину составляет "Тиса" в Закарпатской области, где ежедневно пересекают границу более 500 автомобилей из Италии.

Дейнеко отметил, что с восьми утра завтрашнего дня, 25 февраля, там будет обеспечена температурная проверка всех людей, которые въезжают.



Вспышка коронавируса в Италии / Getty Images

Что известно о вспышке коронавируса в Италии:

По состоянию на 24 февраля в Италии зафиксировано шесть летальных случаев от коронавируса, количество зараженных – 219 человек, наибольшее количество больных в регионе Ломбардии. Из-за чрезвычайной ситуации с распространением вируса в Италии ввели ограничения передвижения в некоторых регионах.

Итальянцам запретили покидать свои муниципалитеты, въезд в них также закрыт. В муниципалитетах отменили общественные мероприятия спортивного, культурного, развлекательного и религиозного характера. За нарушение запрета на передвижение предполагается 3 года заключения.



Данные о смертности от коронавируса / Инфографика 24 канала

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