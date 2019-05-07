В Украине запретили популярный антисептик

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В Украине запретили одну серию препарата "Спирт Этиловый 96%"
В Украине запретили одну серию препарата "Спирт Этиловый 96%" / deskgram.net

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками установила постоянный запрет на одну серию препарата "Спирт Этиловый 96%".

Соответствующее решение ведомство приняло в понедельник, 6 мая.

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Речь идет о лекарственном средстве "Спирт этиловый 96%", раствор для наружного применения 96 % по 100 мл во флаконах стеклянных серии 040318. Производитель средства – ПрАО "Биолек", Украина.

Запрет установили из-за того, что серия 040318 не выпускалась производителем.

В Україні заборонили одну серію препарату
В Украине запретили одну серию препарата "Спирт Этиловый 96%"

Препарат применяют для дезинфекции кожи рук.

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Теги: Здоровье Лекарства Новости Здоровье Медицина
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