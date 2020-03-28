В Умани коронавирусом заболели 6-месячный ребенок и студенты из Туркменистана
В городе Умань подтвердили 4 новых случая заболевания коронавирусом. Среди больных оказался 6-месячный ребенок.
О новых случаях заболевания коронавирусом в своем фейсбуке рассказал мэр Умани Александр Цебрий.
Важно В Киевской области количество больных коронавирусом возросло до 42
Есть тревожные новости. В нашу инфекционную больницу обратились 6 человек, в них были взяты анализы и отправлены в город Черкассы. Сегодня у нас есть 4 случая зараженных. В других двух тесты показали отрицательный результат,
– рассказал Цебрий.
Среди больных есть и 6-месячный ребенок. Накануне мэр Умани рассказывал, что все, у кого подозревают коронавирус, являются гражданами Туркменистана. В Умани они учились в местном университете.
Как объяснили сами больные, они раньше принимали в гостях граждан Турции, которые имели признаки простуды.
"Я еще раз хочу призвать уманьчан не паниковать, но и быть социально ответственными. Прежде всего соблюдайте режим карантина, заботьтесь о людях пожилого возраста, о своих родителях. Выполняйте все указания и рекомендации врачей, здоровья вам", – подчеркнул городской голова.
Сейчас в Умани уже 6 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Всего в Черкасской области – 7 подтвержденных случаев.
Александр Цебрий о новых случаях коронавируса в Умани: смотрите видео
Читайте также
-
Как будут хоронить умерших от COVID-19: ритуальным службам Киева дали распоряжениесегодня , 17:09
-
Вспышка коронавируса среди врачей Тернопольщины: заболели 24 медикасегодня , 11:27
-
Коронавирус в США: количество умерших и больных резко возрослосегодня , 09:23
-
В Минздраве опровергли популярный фейк о коронавирусесегодня , 13:27
-
Коронавирус Covid-2019: последние новостисегодня , 17:36
-
Сколько украинцев больны коронавирусом за границей: свежие данные МИДсегодня , 13:33