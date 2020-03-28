В Умани коронавирусом заболели 6-месячный ребенок и студенты из Туркменистана

В городе Умань подтвердили 4 новых случая заболевания коронавирусом. Среди больных оказался 6-месячный ребенок.

О новых случаях заболевания коронавирусом в своем фейсбуке рассказал мэр Умани Александр Цебрий.

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Есть тревожные новости. В нашу инфекционную больницу обратились 6 человек, в них были взяты анализы и отправлены в город Черкассы. Сегодня у нас есть 4 случая зараженных. В других двух тесты показали отрицательный результат,

– рассказал Цебрий.

Среди больных есть и 6-месячный ребенок. Накануне мэр Умани рассказывал, что все, у кого подозревают коронавирус, являются гражданами Туркменистана. В Умани они учились в местном университете.

Как объяснили сами больные, они раньше принимали в гостях граждан Турции, которые имели признаки простуды.

"Я еще раз хочу призвать уманьчан не паниковать, но и быть социально ответственными. Прежде всего соблюдайте режим карантина, заботьтесь о людях пожилого возраста, о своих родителях. Выполняйте все указания и рекомендации врачей, здоровья вам", – подчеркнул городской голова.

Сейчас в Умани уже 6 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Всего в Черкасской области – 7 подтвержденных случаев.

Александр Цебрий о новых случаях коронавируса в Умани: смотрите видео