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В Вифлееме все храмы закрыли из-за коронавируса

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В Вифлееме из-за вспышки коронавируса закрывают все церкви, мечети и учебные заведения. Также палестинская власть призывает отменить все мероприятия, семинары, конференции, а также социальные и спортивные мероприятия.

В частности, в Вифлееме закрыли и Храм Рождества Христова, сообщает Gulfnews.

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Министерство здравоохранения Палестины 4 марта объявило чрезвычайное положение в городе, а также прилегающих городках и селах. Кроме того, министерство призвает туристические фирмы отменить все бронирования для туристов, приезжающих в Палестину.

Известно, что 5 марта Храм Рождества Христова продезинфицировали и закрыли в 16:00. Когда закончится карантин, будет решать власть. Сейчас в Израиле коронавирус обнаружили у 15 человек, но около тысячи находятся на обсервации.

Коронавирус в мире по состоянию на 5 марта: основное

  • По состоянию на 5 марта от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 3 286 человек. Общее количество инфицированных – 95 748 человек по всему миру. Впрочем, есть и хорошие новости – выздоровели 53 423 человека.
  • В Италии зафиксировали 3 089 случаев заражения коронавирусом и 107 летальных случаев. Самая тяжелая ситуация в районе Ломбардии.
  • Коронавирус зарегистрировали в Украине, Беларуси, Польше, Австрии, Румынии, Чехии.
  • В Иране подтвердили 2 922 случаев заражения коронавирусом. Официально сообщили о 92 смерти.
  • После Китая самый высокий показатель инфицирования коронавирусом в Южной Корее – количество больных коронавирусом Covid-2019 превысило 6 тысяч человек.

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Коронавирус в цифрах / инфографика 24 канала

 

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Коронавирус Covid-19 Новости Здоровье Здоровье Религия Палестина Новости Израиля Здоровая жизнь
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