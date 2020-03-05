В Вифлееме все храмы закрыли из-за коронавируса

В Вифлееме из-за вспышки коронавируса закрывают все церкви, мечети и учебные заведения. Также палестинская власть призывает отменить все мероприятия, семинары, конференции, а также социальные и спортивные мероприятия.

В частности, в Вифлееме закрыли и Храм Рождества Христова, сообщает Gulfnews.

К теме Коронавирус из Китая: последние новости

Министерство здравоохранения Палестины 4 марта объявило чрезвычайное положение в городе, а также прилегающих городках и селах. Кроме того, министерство призвает туристические фирмы отменить все бронирования для туристов, приезжающих в Палестину.

Известно, что 5 марта Храм Рождества Христова продезинфицировали и закрыли в 16:00. Когда закончится карантин, будет решать власть. Сейчас в Израиле коронавирус обнаружили у 15 человек, но около тысячи находятся на обсервации.

Коронавирус в мире по состоянию на 5 марта: основное

По состоянию на 5 марта от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 3 286 человек . Общее количество инфицированных – 95 748 человек по всему миру. Впрочем, есть и хорошие новости – выздоровели 53 423 человека.

. Общее количество инфицированных – по всему миру. Впрочем, есть и хорошие новости – выздоровели В Италии зафиксировали 3 089 случаев заражения коронавирусом и 107 летальных случаев. Самая тяжелая ситуация в районе Ломбардии.

зафиксировали 3 089 случаев заражения коронавирусом и 107 летальных случаев. Самая тяжелая ситуация в районе Ломбардии. Коронавирус зарегистрировали в Украине, Беларуси, Польше, Австрии, Румынии, Чехии.

В Иране подтвердили 2 922 случаев заражения коронавирусом. Официально сообщили о 92 смерти.

После Китая самый высокий показатель инфицирования коронавирусом в Южной Корее – количество больных коронавирусом Covid-2019 превысило 6 тысяч человек.

Интересно Сколько людей заболело вирусом из Китая и в каких странах: онлайн-карта



Коронавирус в цифрах / инфографика 24 канала

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоров'я.