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В Виннице от коронавируса выздоровела 73-летняя женщина

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В Виннице выздоровела 73-летняя женщина / 5.ua

В Виннице от коронавируса выздоровела самая старшая пациентка. Ей 73 года, и она имеет тяжелую патологию.

Об этом сообщил городской голова Винницы Сергей Моргунов на брифинге.

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Он отметил, что всего в Виннице выздоровело уже 6 человек.

Очень хорошая новость – у нас выздоровела старшая пациентка, 73 года. У нее до этого была довольно трудная патология – острый инфаркт и двусторонняя пневмония, плюс еще и коронавирус.
– сказал Моргунов.

По его словам, она уже вылечилась, и вчерашний день уже провела дома.

Всего в Винницкой области зафиксировали 119 случаев коронавируса.


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Автор: Александр Бевза
Теги: Здоровье Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Винница Новости Здоровье Лечение
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