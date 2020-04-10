В Виннице от коронавируса выздоровела 73-летняя женщина
В Виннице от коронавируса выздоровела самая старшая пациентка. Ей 73 года, и она имеет тяжелую патологию.
Об этом сообщил городской голова Винницы Сергей Моргунов на брифинге.
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Он отметил, что всего в Виннице выздоровело уже 6 человек.
Очень хорошая новость – у нас выздоровела старшая пациентка, 73 года. У нее до этого была довольно трудная патология – острый инфаркт и двусторонняя пневмония, плюс еще и коронавирус.
– сказал Моргунов.
По его словам, она уже вылечилась, и вчерашний день уже провела дома.
Всего в Винницкой области зафиксировали 119 случаев коронавируса.
Симптомы коронавируса / Инфографика 24 Канала
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