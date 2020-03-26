В Виннице закрыли на карантин роддом, потому что медсестра заразилась коронавирусом, – СМИ
Из-за заражения медсестры коронавирусом в Виннице закрыли на карантин роддом №2.
Директор Департамента здравоохранения Винницкого городского совета Александр Шиш рассказал, что все роженицы остались в роддоме, сообщает местное издание Vinbazar.com.
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Женщины находятся под наблюдением врачей. По словам Шиша, угрозы их здоровью нет.
Директор Департамента здравоохранения Винницкого городского совета добавил, что в роддоме провели заключительную дезинфекцию.
Заметим, что из-за вспышки коронавируса в Калиновке в Винницкой области экстренно строят инфекционное отделение центральной районной больницы.
По состоянию на 26 марта в Украине зафиксировано 145 случаев заражения коронавирусом, 5 – летальные, 1 человек выздоровел. Правительство продлило карантин до 24 апреля.
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