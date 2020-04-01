В Винницкой области будут проверять на коронавирус всех больных с пневмонией

В Винницкой области всем больным пневмонией и людям, у которых был контакт с больными коронавирусом, будут делать ПЦР-тесты.

Об этом на брифинге сказал пглава Винницкой ОГА Владислав Скальский.

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Губернатор отметил, что для исследования на коронавирус сейчас у Винницкого областного лабораторного центра Минздрава есть 1100 диагностических систем с помощью которых исследуют материалы методом полимеразной цепной реакции.

Наша обновленная стратегия исследований по методу ПЦР направлена ​​на стопроцентную обработку всех, кто болен в области пневмонией, а также всех контактных лиц из обнаруженных случаев заболевания,

– заявил глава ОГА.



Как отличить коронавирус от подобных инфекций / Инфографика 24 канала

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