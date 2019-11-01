В Житомире массажист сломал позвоночник своему клиенту

Случай произошел в начале октября. Массажист оказал пациенту услуги такого качества, что после сеанса его забирала скорая помощь.

44-летний мужчина не мог самостоятельно идти после процедуры, поэтому из кабинета его выносила скорая, сообщает пресс-служба Национальной полиции в Житомирской области.

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Мужчину госпитализировали и диагностировали закрытую травму позвоночника и компрессионные переломы нескольких шейных и грудных позвонков.

Пострадавший пациент обратился в полицию. Против горе-массажита открыли уголовное производство из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.



Массажист нанес мужчине тяжелые телесные повреждения

Если вина массажиста будет доказана, он больше не будет иметь права оказывать такие услуги и, возможно, сядет за решетку сроком до 2 лет.

Травмы, нанесенные пациенту, рассматриваются как тяжелые телесные повреждения.

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