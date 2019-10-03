Вакцинация от гриппа: какие прививки можно сделать в Украине и как они действуют

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Какие вакцины от гриппа доступны в Украине
Какие вакцины от гриппа доступны в Украине / unsplash.com

Прививки – единственный эффективный способ профилактики гриппа. В 2019-2020 году в Украине будут доступны две вакцины: "Джиси Флю" (Южная Корея) и "Ваксигрипп Тетра" (Франция).

Вирусов гриппа много, но для людей особенно опасны два штамма типа А – H1N1 и H3N2, и два штамма типа В – Victoria и Yamagata. Эти вирусы постоянно мутируют, поэтому ежегодно мы сталкиваемся с новыми штаммами, защищаться от которых не умеем.

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Как действуют вакцины против гриппа?

Чтобы подготовить нас к атаке обновленных вирусов, ученые и врачи ежегодно исчисляют, как именно они мутируют, и создают актуальные вакцины от гриппа. Это тренажеры для иммунной системы, настроенные на ту версию вируса, появление которого наиболее вероятно.

В Украине используют "мертвые" вакцины – вещества с убитых и разобранных на запчасти вирусов. Они не способны заразить гриппом. Их задача – познакомить иммунную систему с белками, из которых состоят вирусы. Чтобы организм научился узнавать новые штаммы по белку, должно пройти примерно две недели после прививки. После этого привитый человек готов к обороне.

В Україні доступні вакцини від двох виробників
В Украине доступны вакцины от двух производителей

Какие вакцины доступны в Украине?

Трехвалентные защищают от трех штаммов вируса гриппа – от обоих штаммов типа А, и от одного штамма типа В – Victoria. Четырехвалентные вакцины включают все четыре вируса: оба штамма типа А, и оба штамма типа В – Victoria и Yamagata.

"Джиси Флю" – трехвалентная, "Ваксигрипп Тетра" –  четырехвалентная. Обе рекомендует ВОЗ к применению.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует добавлять во все вакцины от гриппа по 15 мкг каждого белка каждого штамма. Такой состав вакцины формирует надежный противогриппозный щит. Если в вакцине содержится меньше белка хотя бы одного штамма вирусов, она не соответствует рекомендациям ВОЗ.

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Автор: Александр Бевза
Теги: Здоровье Новости Здоровье Лечение Вакцинация Грипп в Украине
Источник: Здоров'я 24
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