Вакцинация против вируса папилломы: кому и когда ее нужно делать
Вакцинация способна защитить женщину от рака шейки матки, вульвы, влагалища и ануса; а мужчину – от рака ануса, рака полового члена и остроконечных кондилом.
Об этом в эксклюзивном комментарии для здоровья 24 рассказала гинеколог Медицинского центра "Медикавер" Наталья Козак.
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Вакцинировать от ВПЧ можно с 9-летнего возраста (и девочек, и мальчиков). Вакцинировать взрослых или своих детей нужно в медицинском учреждении, после консультации с врачом.
Если половая жизнь уже началась, тогда перед прививкой нужно обязательно сдать анализ на выявление папилломавируса. Если обнаружат ВПЧ, тогда сначала следует пройти курс лечения, а потом сделать повторное обследование и уже тогда – прививаться.
Что такое вирус папилломы, как им можно заразиться и какую опасность он несет – читайте в материале.
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