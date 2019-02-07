Вакцинация против вируса папилломы: кому и когда ее нужно делать

14 Читати новину українською
Вакцина от ВПЧ
Вакцина от ВПЧ / pixabay.com

Вакцинация способна защитить женщину от рака шейки матки, вульвы, влагалища и ануса; а мужчину – от рака ануса, рака полового члена и остроконечных кондилом.

Об этом в эксклюзивном комментарии для здоровья 24 рассказала гинеколог Медицинского центра "Медикавер" Наталья Козак.

Читайте также: Как определить, инфицированы ли вы вирусом папилломы, который может вызвать рак

Вакцинировать от ВПЧ можно с 9-летнего возраста (и девочек, и мальчиков). Вакцинировать взрослых или своих детей нужно в медицинском учреждении, после консультации с врачом.

 
Гинеколог  Наталья Козак
“В Украине используют вакцину "Церварикс". Возможна 2- или 3-дозовая вакцинация. Двухдозовую используют в возрасте с 9 до 14 лет с промежутком в полгода. После 15 лет, до начала половой жизни, нужно ввести уже 3 дозы вакцины”.

Если половая жизнь уже началась, тогда перед прививкой нужно обязательно сдать анализ на выявление папилломавируса. Если обнаружат ВПЧ, тогда сначала следует пройти курс лечения, а потом сделать повторное обследование и уже тогда – прививаться.

Что такое вирус папилломы, как им можно заразиться и какую опасность он несет – читайте в материале.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

blog_ava
Что подарить парню на День святого Валентина: идеи на 14 февраля, которые понравятся любимому
сегодня
13653
Теги: Медицина Здоровье Лечение Вакцина
Источник: Здоровье 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Украинцы разработали уникальное приложение для диагностики рака: в чем его особенность
сегодня 16:00 Украинцы разработали уникальное приложение для диагностики рака: в чем его особенность
Яніна Ткачук 249
Вирус папилломы человека: все о половом заболевании, которым заражены 80% людей
6 февраля 12:42 Вирус папилломы человека: все о половом заболевании, которым заражены 80% людей
Олександр Бевза 576
Рак шейки матки: симптомы, профилактика, диагностика и группа риска
6 февраля 10:30 Рак шейки матки: симптомы, профилактика, диагностика и группа риска
454
Топ-10 популярных мифов, которые Супрун опровергла в 2018 году
5 февраля 16:20 Топ-10 популярных мифов, которые Супрун опровергла в 2018 году
Оксана Вербіцька 710
Нужно платить за декларацию с врачом: правда или нет – тест
5 февраля 14:04 Нужно платить за декларацию с врачом: правда или нет – тест
500
Биография Ульяны Супрун: топ-факты о реформаторе и разрушительнице мифов
5 февраля 13:38 Биография Ульяны Супрун: топ-факты о реформаторе и разрушительнице мифов
11257
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук