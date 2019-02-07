Вакцинация против вируса папилломы: кому и когда ее нужно делать

Вакцинация способна защитить женщину от рака шейки матки, вульвы, влагалища и ануса; а мужчину – от рака ануса, рака полового члена и остроконечных кондилом.

Об этом в эксклюзивном комментарии для здоровья 24 рассказала гинеколог Медицинского центра "Медикавер" Наталья Козак.

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Вакцинировать от ВПЧ можно с 9-летнего возраста (и девочек, и мальчиков). Вакцинировать взрослых или своих детей нужно в медицинском учреждении, после консультации с врачом.

Гинеколог Наталья Козак “В Украине используют вакцину "Церварикс". Возможна 2- или 3-дозовая вакцинация. Двухдозовую используют в возрасте с 9 до 14 лет с промежутком в полгода. После 15 лет, до начала половой жизни, нужно ввести уже 3 дозы вакцины”.

Если половая жизнь уже началась, тогда перед прививкой нужно обязательно сдать анализ на выявление папилломавируса. Если обнаружат ВПЧ, тогда сначала следует пройти курс лечения, а потом сделать повторное обследование и уже тогда – прививаться.

Что такое вирус папилломы, как им можно заразиться и какую опасность он несет – читайте в материале.

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