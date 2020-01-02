Вакцину против Альцгеймера успешно протестировали

Вакцину против болезни Альцгеймера готовят к клиническим испытаниям. Действие вакцины направлено на удаление белков бета-амилоида и тау, которые скапливаются в мозге, вызывая нейродегенерацию. Первые исследования уже доказали потенциал терапии.

Группа ученых из США и Австралии в течение двух лет планирует запустить клинические исследования новой вакцины от болезни Альцгеймера, пишет EurekAlert.

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Для болезни Альцгеймера характерно скопление в мозге белка бета-амилоида и тау-белка, которые формируют нейрофибриллярные клубки. Их накопление считается причиной болезни Альцгеймера, поэтому ученые стремились разработать лечение, которое будет решать обе проблемы.



Профилактика деменции становится возможной/Фото: pixabay.com

Доклинические исследования на грызунах свидетельствуют о том, что экспериментальная вакцина является эффективной. Теперь ученые работают над совершенствованием терапии, которую после новых экспериментов с животными планируют проверить на людях.

Наш метод направлен на преодоление всех предыдущих препятствий, из-за которых некоторые вакцины-кандидаты оказались неэффективными для человека,

– прокомментировали авторы.

Ожидается, что лечение будет вызывать сильный иммунный ответ на две наиболее распространенные причины болезни и позволит отсрочить или замедлить нейродегенерацию мозга.

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