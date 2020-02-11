Вакцину против коронавируса уже протестировали на мышах

Разработка вакцины против коронавируса сейчас на ранних стадиях, поэтому еще рано судить о ее успешности. После ряда испытаний на грызунах, вакцину будут тестировать на больших животных.

Китайская научно-исследовательская группа объявила о начале тестирования mРНК-вакцины против коронавируса нового типа на грызунах. 9 февраля образец препарата успешно ввели 100 мышей, пишет Xinhua.

К теме: Коронавирус из Китая: последние новости

Над созданием mРНК-вакцины работают сотрудники CDC, Медицинской школы Университета Тунцзи (Шанхай), а также компании Stermirna Therapeutics Co., Ltd.

Представители CDC предупредили, что клинические испытания вакцины только начались и препарат необходимо тестировать еще как минимум несколько месяцев, прежде чем начать вводить его людям.

После того, как испытания на грызунах закончатся, специалисты перейдут на обезьян.



Вакцину против коронавируса протестировали на мышах / Unsplash

Тест на мышах – это отбор вакцин-кандидатов. После поиска эффективных вирусных антител токсичность будет тестироваться на обезьянах,

– заявил профессор Ли Чжунминь.

Несмотря на то, что обычно разработка вакцины занимает много времени, новые технологии позволили сократить сроки с нескольких лет до нескольких месяцев. Ученые объяснили, что mРНК-вакцина преобладает в эффективности, скорости исследований, разработок, масштабности, а также в безопасности производства.

Как будет работать вакцина против коронавируса 2019-nCoV

Целью вакцины будет сымитировать протекание естественной вирусной инфекции, тем самым побуждая клетки человека производить те же белки, что и поверхность патогена. Этот процесс поможет активировать иммунный ответ.

Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.