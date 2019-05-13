Варенье из одуванчиков: рецепт приготовления майского десерта

Уже сегодня природа начинает нас радовать своими вкусными дарами. Цветение яблонь, вишен и первых цветов заставляет нас как можно быстрее начать процесс приготовления лакомств. Рекомендуем вам приготовить варенье из одуванчиков, у которого много полезных свойств.

Из молодых листьев одуванчика также делают салат, а из корней варят кофе. Также из неоткрытых бутонов цветов одуванчиков можно приготовить вино и даже мед.

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Поэтому солнечные цветы пригодны не только для плетения венков и создания вкусных блюд, а и для приготовления сочного варенья.



Вкусное варенье из одуванчиков

Рецепт приготовления варенья из одуванчиков

• Для приготовления нужно собрать не менее 400 распущенных цветов одуванчика без стебля, подальше от автомобильных дорог и заводов.

• Промойте цветы и залейте их двумя стаканами холодной воды.

• Поместите емкость с одуванчиками на огонь и кипятите в течение двух минут на большом огне.

• Через мелкое сито тщательно отожмите смесь.



Рецепт приготовления варенья из одуванчиков

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• В воду, которая образовалась при отжиме, засыпьте 7 стаканов сахара, верните на огонь и доведите до кипения. После этого варите на сильном огне в течение 5-7 минут с момента закипания.

• Снимите варенье с огня, разлейте в чистые стеклянные банки и закрутите.

Варенье из одуванчиков: вред и польза

Такой продукт значительно улучшает иммунитет и имеет полезные свойства при заболеваниях желчного пузыря, мочевыводящих путей и печени, а также при проблемах с легкими и при анемии.

Положительно влияет на центральную нервную систему, успокаивает при чрезмерной возбудимости, нормализует сон, помогает справиться с психическими недугами.

Употреблять варенье можно только в небольших объемах (4-5 раз в неделю по несколько чайных ложек). Тогда, если нет других противопоказаний, никакого вреда для организма точно не будет.

Детям до 5 лет это варенье не стоит давать из-за слабительного эффекта и сильного биологического воздействия на организм.

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