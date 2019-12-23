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Вегетарианцы или мясоеды – у кого тяжелее похмелье

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Неожиданный вред вегетарианства / unsplash.com

Специалисты давно отметили пользу веганства, а недавно исследователи сделали еще одно открытие: веганы и вегетарианцы больше страдают от похмелья.

Ученые из Утрехтского университета (Нидерланды) провели ряд исследований и пришли к выводам, что при похмелье лучше всего помогут продукты с содержанием цинка и витамина В3.

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Какие продукты помогают побороть похмелье

Витамин В3 содержится в птице, мясе и рыбе, а также этим витамином богаты авокадо, грибы, арахис и цельнозерновые продукты. А вот цинк содержится в мясе, моллюсках, бобовых, яйцах и молочных продуктах.

Именно витамин В3 и цинк помогают организму контролировать чувство тошноты, учащенного сердцебиения, головокружение и жажду – симптомы похмелья.

Веганский рацион несмотря на все его преимущества, не поможет справиться с похмельем.

Главное о вегетарианстве

Вегетарианство стало образом жизни для многих людей. Его основа – исключение из рациона мяса животных.

Распространены и более суровые виды вегетарианских диет, в частности веганство, его сторонники отказываются от большого количества продуктов животного происхождения в питании и в быту.


Цинк и витамин B3, которые содержатся в мясе помогают организму контролировать симптомы похмелья/Фото: Unsplash

Чтобы быть полезной, растительная диета должна быть тщательно спланированной. Ведь не достаточно просто отказаться от мяса и продуктов животного происхождения.

Именно здоровый растительный рацион и полноценная замена животного белка на растительный (бобовые, соевые продукты, орехи) способствуют уменьшению риска появления многих заболеваний.

Если же вы не едите мяса, впрочем компенсируете это малопитательной едой – ожидать какие-то полезные эффекты для здоровья бесполезно.

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: исследования Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь Здоровое питание
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