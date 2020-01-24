От пневмонии в Китае люди падают прямо на улицах: видео

Вероятно инфицированные коронавирусом в Китае люди теряют сознание и падают прямо посреди улиц страны. Соответствующие видеозаписи с якобы зараженными пневмонией людьми появились в ряде мессенджеров и соцсетей.

На видео зафиксировали, как от резкого ухудшения состояния здоровья в Китае резко посреди улицы упал парень. Впоследствии появилась "скорая", с которой выбежали медики в защитных костюмах и масках. Они взялись помогать парню, который лежал в луже крови. Вероятно, он потерял сознание и разбил при падении голову.

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Из-за распространения коронавируса в Китае заблокировано 7 крупных городов:

Ухань (11 миллионов человек),

Хуанган (6миллионов),

Сяньнин (2,6 миллиона),

Сяньтао (1,2 миллиона),

Эчжоу (1,2 миллиона),

Личуань (1,1 миллиона),

Чиби (550 тысяч).

В этих городах закрыты вокзалы, аэропорты, перекрыты дороги, прервано железнодорожное сообщение. Жителям запрещено покидать города. По некоторым данным, в Ухане 71 человек находится в критическом состоянии. Всего коронавирусом на сегодня заболели 876 человек, а 26 умерли от болезни.

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A person suspected of having the nCOV virus loses consciousness while awaiting consultation at the hospital in #Wuhan.#coronavirus #WuhanCoronavirus#CoronavirusOutbreakpic.twitter.com/QsNLTfIbHc — ISCResearch (@ISCResearch) January 23, 2020

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Что такое коронавирус?Род вирусов, размножающихся в цитоплазме инфицированных клеток. В основном коронавирусами считают вирусы инфекционного бронхита птиц, хотя в эту семью входят и коронавирусы человека.

Симптомы коронавируса (пневмонии):

высокая температура, которая стабильно держится;

ухудшение общего состояния;

потеря аппетита

частое дыхание, одышка

слабость, вялость, снижение активности;

кашель различной интенсивности.

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