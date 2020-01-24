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От пневмонии в Китае люди падают прямо на улицах: видео

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Коронавирус в Китае 2020: люди падают на землю от пневмонии – видео / Коллаж 24 канала

Вероятно инфицированные коронавирусом в Китае люди теряют сознание и падают прямо посреди улиц страны. Соответствующие видеозаписи с якобы зараженными пневмонией людьми появились в ряде мессенджеров и соцсетей.

На видео зафиксировали, как от резкого ухудшения состояния здоровья в Китае резко посреди улицы упал парень. Впоследствии появилась "скорая", с которой выбежали медики в защитных костюмах и масках. Они взялись помогать парню, который лежал в луже крови. Вероятно, он потерял сознание и разбил при падении голову.

Важно: Что такое коронавирус и угрожает ли он человечеству

Из-за распространения коронавируса в Китае заблокировано 7 крупных городов:

  • Ухань (11 миллионов человек),
  • Хуанган (6миллионов),
  • Сяньнин (2,6 миллиона),
  • Сяньтао (1,2 миллиона),
  • Эчжоу (1,2 миллиона),
  • Личуань (1,1 миллиона),
  • Чиби (550 тысяч).

В этих городах закрыты вокзалы, аэропорты, перекрыты дороги, прервано железнодорожное сообщение. Жителям запрещено покидать города. По некоторым данным, в Ухане 71 человек находится в критическом состоянии. Всего коронавирусом на сегодня заболели 876 человек, а 26 умерли от болезни.

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Что такое коронавирус?Род вирусов, размножающихся в цитоплазме инфицированных клеток. В основном коронавирусами считают вирусы инфекционного бронхита птиц, хотя в эту семью входят и коронавирусы человека.

Симптомы коронавируса (пневмонии):

  • высокая температура, которая стабильно держится;
  • ухудшение общего состояния;
  • потеря аппетита
  • частое дыхание, одышка
  • слабость, вялость, снижение активности;
  • кашель различной интенсивности.

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Автор: Ирина Кошанская
Теги: Пневмония в Китае 2020 Здоровье Новости Здоровье Китай Медицина Лечение
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