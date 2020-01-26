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Известно, есть ли в Украине китайский коронавирус

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Президент заслушал министра здравоохранения о ситуации с коронавирусом / president.gov.ua

По состоянию на 26 января в Украине не зарегистрировали ни одного случая коронавируса. В мире китайский вирус стал причиной смерти уже 56 человек.

Заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко во время брифинга отметил, что министерство готово и настроено в случае появления такого вируса как можно раньше его обнаружить и оказать всю необходимую медицинскую помощь.

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Ранее в Украине расследовали 3 случая с подозрением на поражение коронавирусом. Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заверила, что все 3 случая – были обычным гриппом.

Руководительница Минздрава заверила президента Владимира Зеленского, что постоянно работает оперативный штаб по согласованию необходимых медицинских и межведомственных действий, а также Минздрав подготовил порядок реагирования для больниц и врачей, служб, ответственных за пересечение границы, и лабораторий.

 
Симптомы китайского коронавируса:
  • Лихорадка
  • Головная боль;
  • Кашель,
  • Затрудненное дыхание;
  • Слабость.

Заметим, что новый вид коронавируса, который впервые зафиксировали в Китае, вышел за пределы страны. Он вспыхнул в Таиланде, Японии, Гонконге, Южной Корее, Саудовской Аравии, Сингапуре, Вьетнаме, Франции, Малайзии, Австралии, США и Канаде.

В аэропорту "Борисполь" с 26 января начнется температурный скрининг пассажиров на прямых авиарейсах из Китая. В случае необходимости лиц с признаками ОРВИ будут немедленно напрвлять к медикам.

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Какой риск инфицирования коронавирусом?
Риск инфицирования опасным недугом – средний. Пока что Всемирная организация здравоохранения не объявляет чрезвычайное положение и не рекомендует ограничивать транспортные сообщения и обиход товаров. В Украине нет прямого авиасообщения с городом-источником вспышки – Уханем.

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Автор: Анастасия Зазуляк
Теги: Новости Украины Новости Здоровье Министерство здравоохранения Украины Китай Пневмония в Китае 2020 Здоровье Лечение
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