Виды кашля: какой самый опасный и как лечить

Кашель нередко осложняет течение острых респираторных инфекций и часто задерживается в организме даже после победы над основным заболеванием.

В норме кашель – это защитный рефлекс организма, он является ключевым процессом активного очищения дыхательных путей от воспалительного субстрата.

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При ОРВИ, в зависимости от причины возникновения, кашель может быть сухим (непродуктивным) и влажным (продуктивным, что сопровождается выделением мокроты).

Виды кашля

Сухой кашель – это следствие раздражения кашлевых рецепторов, расположенных в трахее, глотке, в месте деления бронхов, в придаточных пазухах носа, при воздействии на которые раздражителя (возбудителей ОРВИ) начинаются позывы к кашлю и собственно сам кашель.

Влажный кашель, который сопровождает большинство инфекционных заболеваний ЛОР-органов, – это результат необходимости удаления излишков секрета из дыхательных путей и прямой путь к завершению болезни.

Какой кашель является наиболее опасным и почему?

Как ни странно, но именно сухой кашель является наиболее опасным для организма и требует пристального внимания. Часто данный симптом возникает в сочетании с заложенностью носа, болью в горле, головной болью, повышением температуры тела, одышкой, утратой аппетита, тошнотой.

При сухом кашле в стенках дыхательных путей поддерживается постоянный воспалительный процесс. Вот почему сухой кашель всегда стараются перевести во влажный, который способствует очищению бронхов и выздоровлению.



Лечение кашля может назначать только врач

Как правильно лечить кашель?

Для лечения сухого кашля используют противовоспалительные, противокашлевые препараты, действующие на кашлевой центр. Влажный кашель требует применения средств, которые улучшают разжижение бронхиальной слизи, облегчают выделение патологически измененного бронхиального содержимого, которые предотвращают застой слизи и улучшают очищение дыхательных путей (муколитических и отхаркивающих препаратов).

Следовательно, вопрос о необходимости и рациональном выборе противокашлевого лечения должен решать врач. Более того, правильный выбор терапии всегда основан на хорошем знании механизмов действия препаратов с противокашлевым эффектом.

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