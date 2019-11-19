Вирус Коксаки в Украине в 2019: симптомы и лечение

В Одессе из-за вспышки вируса Коксаки закрыли восемь классов школы №63. Основные симптомы, особенности лечения и почему не стоит паниковать – читайте в материале Здоровье 24.

Вирус Коксаки – несколько родственных серотипов энтеровирусов. Они хорошо размножаются в желудке и кишечнике человека, тем самым вызывая различные формы болезней, входящих в группу энтеровирусных инфекций.

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Вирусом Коксаки заразиться чрезвычайно просто, ведь он передается или воздушно-капельным или фекально-оральным путем (например немытые руки, фрукты или овощи).

Коксаки-вирусы делятся на 2 группы:

A (CVA); B (CVB);

Вирус Коксаки: симптомы

Первые симптомы этого вируса напоминают ОРВИ, однако впоследствии на ладонях начинает появляться "пузырьковая" сыпь. Высыпания могут возникнуть не только на ладонях или ступнях, как принято считать, но и на ягодицах, локтях, гениталиях или вокруг рта.

Вирус Коксаки – симптомы Лихорадка;

Сыпь, похожая на ветрянку;

Болезненная ангина или покраснение в ротовой полости;

Слабость;

Возможен конъюнктивит;

Головная боль;

Лихорадка во время этого заболевания бывает крайне разной, ведь температура тела может быть и 38, и 40 градусов. В среднем самая высокая температура держится два-три дня.



Сыпь от вируса Коксаки напоминает ветрянку

Осложнения бывают крайне редко

Редко, однако вирус Коксаки может привести к таким серьезным осложнениям, как: менингит, перикардит, миокардит, а еще реже – травмы мышц и паралич. При проявлении осложненных симптомов инфекционист назначает пациенту специальное лечение.

Инкубационный период во время вируса Коксаки

Инкубационный период вируса длится от 1 до 7 дней.

В течение первой недели заболевания больной наиболее заразен. Однако коксаки-вирусы могут жить в организме еще длительное время, хотя и становятся несколько слабее. Они до 8 недель могут находиться в респираторных трактатах или фекалиях.



Вирус Коксаки

Лечение вируса Коксаки

Вакцины от вируса Коксаки не существует, так же как и специального лечения. Дело в том, что симптомы вируса при правильном уходе проходят сами собой от 2 до 10 дней.

Пациенту назначают только симптоматическое лечение, чтобы снизить температуру, унять зуд, снять боль в горле и тому подобное. Главное, чтобы врач поставил диагноз правильно и не отнес его к ОРВИ, бактериальной ангине или герпесц. Ведь, например, Ацикловир не победит этот вид вируса, а лишь навредит организму, поскольку антибиотики не влияют на вирусы вообще – поэтому их прием бесполезен.

Во время болезни нужно пить много жидкости, например, умеренно теплый чай или молоко. Ни в коем случае нельзя употреблять соки, ведь они могут раздражать язвочки в горле, и по этой же причине нужно остерегаться кислых продуктов и морсов.

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