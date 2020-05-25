Вирусологические лаборатории перегружены: украинцы неделями ждут результаты ПЦР-тестов

Украинцы по несколько недель ждут результаты ПЦР-диагностики, а вирусологические лаборатории работают в 3 смены и без выходных. Отечественная система здравоохранения оказалась не готова к такому количеству анализов. Из-за перегрузки областных лабораторных центров, биологический материал везут в соседние лаборатории, или же в Киев

Почему украинцы вынуждены ждать результаты ПЦР-тестов и возможно ли улучшение этой ситуации – читайте в материале журналистов 24 канала.

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Украинский певец Назар Савко опубликовал на своей странице в фейсбук видео, в котором рассказал, что вместе с семьей ждет свой ПЦР-анализ 1,5 недели. Все потому, что тестирование делают многим людям.

Мужчина отметил, что с подозрением на коронавирус слегла почти вся семья. Впрочем, подтвердить диагноз могут лишь результаты ПЦР-тестирования, которые они до сих пор не получили.

В такой ситуации оказались тысячи украинцев. Они жалуются, что результатов приходится ждать по две недели. Хотя, по нормам, исследование следует делать в течение суток. В МИНЗДРАВЕ успокаивают, что правильное хранение не влияет на результат. Тем временем своей очереди ждут около 17 тысяч образцов.

Сеть лабораторных центров, на которые приходится большинство бесплатных тестов, перегружена. И это несмотря на то, что работают фактически круглосуточно и без выходных. В одной из луцких лабораторий анализы делают ежедневно до трех ночи.

Почему в Украине перегружены лаборатории

Работники лабораторий уже третий месяц работают сверхурочно и без выходных. Все потому, что в Украине не хватает оборудования, лабораторий и специалистов для проведения ПЦР-тестирования.

По словам специалиста Центра общественного здоровья Тараса Остапчука, перезагрузка возникает, потому что не во всех лабораториях есть автоматические станции экстракции. Они позволяют проводить гораздо больше исследований, потому что экстракция не делается вручную.

"Такие автоматические станции планируется закупить во все лаборатории", - пояснил Тарас Остапчук.

В Житомире выделили 1,5 миллиона на лабораторию

В Житомире решили не ждать помощи от государства и нашли 1,5 миллиона гривен на лабораторию в местном бюджете. Ведь 2 недели назад из-за перегрузки областная лаборатория несколько дней не принимала новых образцов. Биологический материал везли в Киев.

Сейчас она совершает 200 ПЦР-исследований в сутки. И с появлением новой, пропускная способность возрастет.

В круглосуточном режиме эта лаборатория может давать до 800 тестов. Стоимость этих тестов будет в разы меньше, чем сейчас имеем на рынке Украины,

– рассказал мэр Житомира Сергей Сухомлин.

Ситуация с ПЦР-тестированием в Украине

В целом в Украине ПЦР-тестирование проводят около 60 лабораторий. Кроме государственных, есть и частные. Там за ПЦР-диагностику придется заплатить от двух тысяч гривен. Ежедневно в Украине методом полимеразной цепной реакции осуществляют более 8 тысяч исследований. На выходные их делают несколько меньше.

"Статистика проседает не через работу лаборатории, потому что в выходные люди меньше обращаются за помощью и меньше поступает направлений в лабораторию от лечебно-профилактических учреждений", – отметил Тарас Остапчук.

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И нагрузка на лаборатории будет только расти. Ведь Верховная Рада утвердила закон о массовом тестировании. Правда, тестировать не всех подряд, а тех, кто имеет признаки коронавируса.

Кого и как будут тестировать на наличие COVID-19

Прежде всего тестировать людей с симптомы коронавирус и легочной пневмонией. Также будут проводить тестирование всех без исключения больных контактным лицам, но только на 14 сутки после контакта.

Людей, которые должны пройти плановую госпитализацию или операцию, перед этим тестировать на COVID-19.

Медработников, которые контактируют с больными в условиях стационара, будут тестировать каждые 14 дней.

Работников лабораторий, которые обрабатывают образцы из дыхательных путей больных COVID-19, тоже будут тестировать один раз в 14 дней.

Работники патологоанатомических, судебно-медицинских бюро и отделений, участвующих в вскрытии тел и взятии образцов секционного материала, тоже должны проходить тестирование каждые 14 дней.

Работников Национальной полиции, Национальной гвардии, Госпогранслужбы и других медицинских и фармацевтических сотрудников будут тестировать раз в 30 дней.



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