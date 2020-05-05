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Власть без конкурса поставит "своего" человека главой НСЗУ, чтобы остановить медреформу

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Смена главы НСЗУ
Смена главы НСЗУ / uk.wikipedia.org

Завтра, 6 апреля, на заседании Кабмина, в обход конкурса назначат "своего" человека на должность руководителя Национальной службы здоровья, который изменит финансирование учреждений здравоохранения.

Об этом Александра Устинова написала на своей странице Facebook.

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По ее словам, уже готово постановление, которое вернет к старым методам финансирования, и снова будут платить за пустые кровати в огромных больницах, где главные врачи ездят не просто на джипах, а яхтах.

Александра Устинова
"Однажды я расписывала бюджет больницы Феофании, где у главного врача 5 (!) заместителей и 52 повара. У него не только яхта, а также снегоход в гараже для развлечений. Честный врач – всю жизнь в государственных больницах работает".

Она считает, что старая система победила чиновников, которые хотят и дальше "пилить" бюджеты.

Президент сказал, что к нему поступают жалобы о сокращении персонала – пожалуй, вместо 52 кухарок – придется 20 оставить. Также он пожаловался, что денег на реформу не хватает. Если Минздрав будет покупать костюмы по 215 гривен, как волонтеры, а не по 488, то денег станет сразу на десятки миллионов больше,
– сказала нардепка.

Устинова считает, что после принятия этого постановления произойдет коллапс системы здравоохранения, ведь 60% учреждений уже работают на новое финансирование.

Александра Устинова
"Вероятнее всего – несколько месяцев, пока у одних будут забирать и другим отдавать, выплат медикам вообще не видать. Это очередной коллапс ".

5 мая министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что они приняли решение об изменении финансирования, что по сути блокирует медицинскую реформу, которая предлагала, чтобы деньги шли за услуги, а не всем одинаково. Это бы позволило создать здоровую конкуренцию и эффективное использование бюджетных средств.

Автор: Александр Бевза, Александра Устинова
Теги: Новости Здоровье Министерство здравоохранения Украины Национальная служба здоровья Украины Медицинская реформа Здоровье Лечение
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