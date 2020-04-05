Во Франции больным COVID-19 будут переливать кровь пациентов, переболевших коронавирусом

Во Франции планируют начать клинические исследования с переливание плазмы крови людям с подтвержденным коронавирусом от пациентов, которые выздоровели от COVID-19.

Об этом сообщает издание Le Figaro. Клинические исследования должны начаться 7 апреля. Переливать плазму крови будут тем людям, которые имеют острую фазу заболевания коронавирусом.

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По мнению исследователей, плазма крови людей, которые вылечились, имеет антитела для борьбы с коронавирусом. Переливание организуют государственные парижские больницы, Французский банк крови и Национальный институт здравоохранения и медицинских исследований.

Плазму возьмут у 200 пациентов, которые излечились менее 14 дней назад. Результаты исследования можно будет оценить через 2-3 недели.



Как не заболеть коронавирусом / инфографика 24 Канала

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