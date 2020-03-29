Во Франции из-за коронавируса увеличилось количество случаев домашнего насилия
Количество случаев внутрисемейного насилия во Франции значительно возросло после введения карантина для борьбы с распространением коронавируса.
Об этом сообщает издание France2 со ссылкой на слова главы МВД Франции Кристоф Кастанер.
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За десять дней карантина количество случаев домашнего насилия, когда потребовалось вмешательство полицейских, увеличилось на 32%.
"Это произошло на фоне суровых мер ограничения передвижения людей", - сказал Кастанер.
Напомним, что с 17 марта во Франции на две недели были закрыты кафе, рестораны, кинотеатры и непродовольственные магазины.
Франция: статистика заболеваемости COVID-19, по состоянию на 29 марта
Количество больных: 38 105
Выздоровели: 5 724
Летальные случаи: 2 317
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