Во Франции из-за коронавируса увеличилось количество случаев домашнего насилия

Количество случаев внутрисемейного насилия во Франции значительно возросло после введения карантина для борьбы с распространением коронавируса.

Об этом сообщает издание France2 со ссылкой на слова главы МВД Франции Кристоф Кастанер.

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За десять дней карантина количество случаев домашнего насилия, когда потребовалось вмешательство полицейских, увеличилось на 32%.

"Это произошло на фоне суровых мер ограничения передвижения людей", - сказал Кастанер.

Напомним, что с 17 марта во Франции на две недели были закрыты кафе, рестораны, кинотеатры и непродовольственные магазины.

Франция: статистика заболеваемости COVID-19, по состоянию на 29 марта

Количество больных: 38 105

Выздоровели: 5 724

Летальные случаи: 2 317



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