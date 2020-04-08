Во Львове коронавирус обнаружили у работника продуктового рынка "Шувар"
Львовский оптовый рынок сельскохозяйственной продукции "Шувар" является самым масштабным в Западном регионе. У одного работника рынка ПЦР-тест показал положительный результат на коронавирус.
По состоянию на 8 апреля, на "Шуваре" экспресс-тесты на коронавирус сделали 135 людям и у 8 из них результат оказался положительным, сообщает Интерфакс-Украина.
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Зато ПЦР-анализ в лаборатории подтвердил заболевание только у одного работника.
Известно, что "Шувар" закупил 5 тысяч экспресс-тестов для выявления антител к коронавирусу. Этими тестами на рынке планируют протестировать всех сотрудников, клиентов и предпринимателей.
Мы закупили достаточное количество экспресс-тестов для того, чтобы наладить вместе с медиками непрерывное тестирование наших сотрудников и предпринимателей. Таким образом придерживаемся принципа, чтобы закупки на рынках ГК" Шувар "были, есть и будут безопасными",
– сообщил владелец рынка Роман Федишин.
Чтобы проводить тестирование должным образом, "Шувар" заключил соглашение с Коммунальной городской поликлиникой №4. Согласно договору, медработники могут провести до 60 тестов в день.
Мы планируем в течение карантина провести тестирование всех работников, предпринимателей и клиентов. И когда будут продиагностированы все, тогда, в случае необходимости, начнем повторную процедуру. Я лично считаю, что массовое тестирование и продуктовая безопасность станут залогом максимально быстрого преодоления эпидемии коронавируса,
– отметил Федишин.
Как не заболеть коронавирусом / инфографика 24 Канала
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