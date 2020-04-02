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Во Львовской области 5 больных коронавирусом в тяжелом состоянии

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На Львовщине 12 больных коронавирусом, 5 из них находятся в очень тяжелом состоянии. Всего в инфекционной больнице Львова 38 пациентов, их диагнозы устанавливают.

Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета со ссылкой на мэра Львова Андрея Садового.

Читайте также: В Украине уже подтвердили 804 случая коронавируса

На 08.00 на Львовщине подтверждено 12 случаев заражения коронавирусом, один больной выздоровел. В нашей инфекционной больнице сейчас находятся 38 человек, 5 – в очень тяжелом состоянии, один подключен к аппарату ИВЛ,
– говорится в сообщении.

По словам Садового, во Львове тестируют всех работников коммунальных и социальных служб с помощью экспресс-тестов, а в случае подозрения на заражение проводят ПЦР-тесты в лабораториях.

Важно! По данным Минздрава, по состоянию на 2 апреля в Украине подтвердили 804 случая заболевания коронавирусом. 20 человек умерли, 13 – выздоровели.

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Здоровье Коронавирус COVID-19 Андрей Садовой Новости Львова Коронавирус в Украине Новости Здоровье Лечение
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