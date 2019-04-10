Восемь причин, из-за которых нарушается обмен веществ

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О проблемах с метаболизмом свидетельствует выпадение волос
О проблемах с метаболизмом свидетельствует выпадение волос / groomandstyle.com

О проблемах с метаболизмом свидетельствуют быстрая утомляемость, потеря волос, плохая память. Нарушение обмена веществ – это сбой на любом этапе метаболизма.

Есть и другие симптомы нарушения веществ, пишет Lifehacker:

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• нарушение менструального цикла у женщин;
• беспричинный (на первый взгляд) набор или потеря веса;
• ухудшение памяти и когнитивных способностей;
• ухудшение состояния кожи (появление акне и раздражений) и ногтей, ломкость и выпадение волос;
• сердечная аритмия, скачки давления;
• перепады настроения;
• постоянные запоры или диарея;
• учащенное мочеиспускание;
• пониженная или повышенная температура, которая долго держится.

Знижена або підвищена температура свідчить про проблеми з метаболізмом
Пониженная или повышенная температура свидетельствует о проблемах с метаболизмом

Вообще причин, почему нарушается обмен веществ, может быть сотня или даже больше.

Восемь самых распространенных причин метаболических нарушений

1. Генетическая предрасположенность. Причиной может быть дефицит тех или иных ферментов, необходимых для полноценного пищеварения. Или же организм неправильно выводит продукты распада из клеток

2. Возраст. Годы меняют гормональный баланс. К примеру, во время климакса у женщин снижается выработка эстрогена. Это вызывает проблемы с обменом веществ.

3. Паразиты. Нарушать процесс преобразования пищи в энергию могут глисты и патогенные микроорганизмы.

4. Прием лекарственных препаратов, например оральных контрацептивов.

5. Нервное перенапряжение. Стрессы – частые провокаторы нарушений обмена веществ.

6. Вредные привычки. В частности, злоупотребление алкоголем и курением или пристрастие к сидяче-лежачему образу жизни.

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7. Диеты или нерегулярное питание. Они могут спровоцировать гипогликемию,
то есть состояние, характеризующееся постоянно низким уровнем сахара в крови, что тоже влияет на метаболизм.

8. Некоторые перенесенные заболевания, в том числе вирусные – грипп, корь, ветрянка.

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