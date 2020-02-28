24 Канал Техно Lifestyle Спорт Дизайн Афиша Auto Учеба Likar Семья Покер Инвестиции
more

ВОЗ повысила уровень риска коронавируса до очень высокого

- Читати новину українською

Всемирная организация здравоохранения повысила оценку риска коронавируса до "очень высокого" на глобальном уровне.

Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус во время брифинга в пятницу, 28 февраля, пишет РБК.

Читайте также: Последние новости о коронавирусе в Украине: где подозревают и сколько украинцев заболело

Он заявил, что риск распространения коронавируса в мире очень высок.

"Наши эпидемиологи постоянно следят за этими событиями, и теперь мы повысили нашу оценку риска распространения и риска воздействия Covid-2019 до очень высокого на глобальном уровне", – сказал глава ВОЗ.

Он добавил, что большинство случаев все еще можно проследить до известных контактов или групп случаев, а также то, что в ВОЗ пока нет доказательств того, что вирус свободно распространяется в общинах.

Длительное увеличение числа случаев коронавируса и количества соответствующих стран в течение последних нескольких дней, безусловно, вызывает обеспокоенность,
– отметил Гебреесус.

Коронавирус Covid-19: коротко

  • По состоянию на 28 февраля коронавирусом заболело более 80 тысяч человек, большинство из них – в Китае.
  • Умерли от болезни более 2700 человек, выздоровели – более 30 тысяч человек.
  • На протяжении минувших дней вирус быстро распространился по Европе, а Италия в настоящее время является эпицентром вспышки.
  • По состоянию на 28 февраля в Украине не зафиксировано ни одного случая коронавируса Covid-19.
  • 20 февраля Украина эвакуировала из китайского Уханя 45 украинцев и 27 иностранцев – они 2 недели проведут в обсервации.
  • МИД Украины рекомендует воздержаться от поездок в страны, в которых зафиксировали вспышку коронавируса.

Коронавірус
Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала

Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Путин и Эрдоган провели телефонный разговор после атаки в Сирии: детали
сегодня
Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Здоровье Коронавирус Covid-19 Новости Здоровье ВОЗ Здоровая жизнь
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 16:30 Секретарь СНБО посоветовал есть лук и чеснок против коронавируса: объясняем, почему это бред
Олександр Бевза
27 февраля 14:17 Какие маски защищают от коронавируса и как не повестись на предложения мошенников
Олександр Бевза
25 февраля 14:48 Арбидол и коронавирус: действительно ли советский препарат может вылечить Covid-19
Олександр Бевза
22 февраля 09:30 Как не купить фальсифицированные лекарства и что делать, если это произошло
Олександр Бевза
20 февраля 08:20 "Моя хата с краю": почему украинцы, выступающие против эвакуации людей из Уханя – неправы
Олександр Бевза
Новости
Больше новостей
Залиште відгук