ВОЗ повысила уровень риска коронавируса до очень высокого

Всемирная организация здравоохранения повысила оценку риска коронавируса до "очень высокого" на глобальном уровне.

Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус во время брифинга в пятницу, 28 февраля, пишет РБК.

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Он заявил, что риск распространения коронавируса в мире очень высок.

"Наши эпидемиологи постоянно следят за этими событиями, и теперь мы повысили нашу оценку риска распространения и риска воздействия Covid-2019 до очень высокого на глобальном уровне", – сказал глава ВОЗ.

Он добавил, что большинство случаев все еще можно проследить до известных контактов или групп случаев, а также то, что в ВОЗ пока нет доказательств того, что вирус свободно распространяется в общинах.

Длительное увеличение числа случаев коронавируса и количества соответствующих стран в течение последних нескольких дней, безусловно, вызывает обеспокоенность,

– отметил Гебреесус.

Коронавирус Covid-19: коротко

По состоянию на 28 февраля коронавирусом заболело более 80 тысяч человек, большинство из них – в Китае.

Умерли от болезни более 2700 человек, выздоровели – более 30 тысяч человек.

На протяжении минувших дней вирус быстро распространился по Европе, а Италия в настоящее время является эпицентром вспышки.

По состоянию на 28 февраля в Украине не зафиксировано ни одного случая коронавируса Covid-19.

20 февраля Украина эвакуировала из китайского Уханя 45 украинцев и 27 иностранцев – они 2 недели проведут в обсервации.

МИД Украины рекомендует воздержаться от поездок в страны, в которых зафиксировали вспышку коронавируса.



Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала

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