ВОЗ выбрало четыре препарата, которые тестируют от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения объявила о начале программы Solidarity, которая определит, какие препараты лечат Covid-19. Это беспрецедентное по масштабу исследование.

Примерно 15% больных Covid-19 страдают от острых заболеваний и требуют немедленной помощи. Вместо того, чтобы разрабатывать лекарства с нуля, на что могут уйти годы исследований и испытаний, медики ищут возможность приспособить для борьбы с коронавирусом уже одобренные и безопасные препараты, а также те, которые уже прошли испытания на животных и хорошо зарекомендовали себя в лечении двух прошлых разновидностей коронавируса: тяжелый острый респираторный синдром (SARS) и Ближневосточный респираторный синдром (MERS), пишет Science.

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Препараты, замедляющие или уничтожающие новый коронавирус, способны спасти жизнь тяжело больным пациентам, а также их можно применять в профилактических целях, в частности для защиты здоровья медицинских работников, которые есть в группе риска. Кроме этого, лекарства могут сократить время пребывания пациентов в больницах, освобождая кровати для новых больных.

ВОЗ выберет из 4 препаратов – эффективное лекарство против коронавируса

Ученые предлагали для испытаний десятки препаратов, но ВОЗ остановилась на четырех наиболее перспективных продуктах: экспериментальный противовирусный препарат Ремдесивир; два препарата против малярии – Хлорохин и Гидроксихлорохил; комбинацию из двух препаратов против ВИЧ – Лопинавир и Ритонавир; и ту же комбинацию плюс Интерферон-бета.

Как будут тестировать лекарства

Теперь, если человек с подтвержденным случаем заболевания Covid-19 дает согласие на лечение любым из этих препаратов, врачи сохраняют его медицинские данные на сайте ВОЗ.

После этого не нужно отправлять никаких сведений или документов. Врачи должны только отметить день, когда пациент был выписан из больницы или умер, срок пребывания в больнице и нужно ли было проводить кислородную терапию или вентиляцию легких пациенту.

Программа не отвечает золотому стандарту двойных слепых испытаний, поэтому возможен эффект плацебо. Сама идея Solidarity возникла всего две недели назад, и агентство надеется начать исследования уже на следующей неделе.

Очень важно получить ответы быстро, чтобы понять, какие лекарства работают, а какие – нет. Мы думаем, что рандомизированный эксперимент – лучший способ сделать это,

– заявила Ана Мария Энао-Рестрепо, медицинский работник ВОЗ.



Какие тесты обнаруживают коронавирус / Инфографика 24 канала

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