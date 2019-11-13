Впервые официально утвердили вакцину от Эболы

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Вакцина от Эболы
Вакцина от Эболы / Doctorswithoutborders

Для борьбы с вирусом Эболы испытывали 8 вакцин, однако "Эрвебо" стала первой, которую признали официально. Теперь ее будут оперативно доставлять в страны Африки.

11 ноября Европейская Комиссия разрешила продавать вакцину от Эболы под названием "Эрвебо". Компания Merck Sharp & Dohme BV начала ее разрабатывать после вспышки заболевания в Западной Африке в 2014 году.

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Ранее вакцину испытали на отдельных группах людей – она использовалась как часть специфического протокола для защиты тех людей, которые долгое время находились среди инфицированных и рисковали заразиться.

Самая крупная вспышка этой болезни произошел в Западной Африке в 2014-2016 годах. Инфекция вышла за пределы континента – случаи инфицирования были зарегистрированы в США и Европе. С января 2014 по март 2016 Эболой заболело около 28 641 человек, 11 316 из которых – умерли.

Эпидемия Эболы до сих пор продолжается в Демократической Республике Конго. Более 3 тысячи жителей Конго стали носителями болезни, а 67% из них умерли. В июле 2019 году в ДРК была объявлена чрезвычайная ситуация международного значения.

Вирус Эболы может убить от 25 до 90% инфицированных. Сейчас до сих пор не существует лечения, однако новая вакцина и несколько новых экспериментальных методов лечения дают надежду, что человечество сможет преодолеть эту смертельную болезнь.

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Новости Здоровье Здоровье Лечение Медицина Вирус Эбола Вакцинация
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