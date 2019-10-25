Впервые показали механизм влияния кишечника на мозг

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Как больной кишечник влияет на работу мозга
Как больной кишечник влияет на работу мозга / 36.restonovius.com

Микробиом кишечника непосредственно влияет на психическое здоровье. Ученым удалось открыть ранее неизвестные клеточные и молекулярные механизмы, лежащие в основе этого взаимодействия.

Взаимосвязь аутоиммунных заболеваний и различных нарушений психики заметили давно, однако причины оставались неизвестными. Команда из Колледжа Уилл Корнелл Медикал представила первое исследование, которое объясняет механизмы взаимодействия кишечника и мозга на молекулярном уровне.

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Влияние кишечника на работу мозга

Исследователи провели эксперименты на мышах, чтобы узнать, как здоровье кишечника влияет на клеточные процессы мозга.

Для этого одной группе грызунов давали антибиотики, которые снижали биоразнообразие микроорганизмов. Вторую группу генетически модифицировали на отсутствие кишечных бактерий.

Обе группы имели сниженные способности к обучению.

Впоследствии команда выявила нарушения экспрессии генов в клетках головного мозга – микроглии, участвующие в процессе обучения.

Такое изменение экспрессии генов нарушает связи между нейронами головного мозга и препятствует образованию новых связей, которые должны формироваться в процессе обучения,
– пояснил соавтор исследования Конор Листон.

Также ученые оценили химические изменения в мозге генномодифицированных мышей и обнаружили нарушения в концентрации некоторых метаболитов, связанных с психоневрологическими расстройствами, включая шизофрению и аутизм.

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Это свидетельствует о том, что полученные из бактерий кишечника химические вещества играют важную роль в реакции на работу мозга,
– отмечают авторы.


Больной кишечник провоцирует психические заболевания

Открытие дает понимание того, как кишечник влияет на развитие аутизма, болезни Паркинсона, депрессии, посттравматического стрессового расстройства.

Результаты позволят определить новые терапевтические цели для лечения этих болезней, уверены ученые. Исследования будут продолжены.

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Профилактика заболеваний Новости Здоровье Здоровье Медицина Желудочно-кишечный тракт
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