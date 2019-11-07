Впервые за много лет нашли новый штамм ВИЧ: чем это опасно

Американские ученые впервые за 19 лет обнаружили новый штамм вируса иммунодефицита человека. По их словам, он не является опаснее известных штаммов.

Исследованием занимались в лаборатории Abbott Laboratories и Миссурийском университете, сообщает телеканал CNN.

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У ВИЧ есть несколько штаммов, и, как и другие вирусы, он способен меняться и мутировать с течением времени. Ученым важно знать все подтипы вируса, чтобы точно выявлять его с помощью тестов. Также это необходимо для разработки методов лечения и профилактики.



Новый штамм ВИЧ поддается такому же лечению

Новый штамм принадлежит группе М вида ВИЧ-1.

ВІ Ч – что это? Это ретровирус, который влияет на ДНК, а также на нервную систему. Эта инфекция убивает клетки человеческой иммунной системы. В результате больной страдает от всех бактерий вокруг, даже самых незначительных. Его иммунитет становится чрезвычайно ослабленным. СПИД без ВИЧ существовать не может. А вот ВИЧ без СПИДа – вполне.

"Поводом для паники или даже беспокойства нет", – подчеркнули авторы исследования. По их словам, мало людей заражены этим штаммом.

Предполагается, что против него действуют те же препараты, что и против других подтипов.

По оценкам ВОЗ, на Земле около 36,7 миллионов человек, живущих с ВИЧ.

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