Впервые за много лет нашли новый штамм ВИЧ: чем это опасно
Американские ученые впервые за 19 лет обнаружили новый штамм вируса иммунодефицита человека. По их словам, он не является опаснее известных штаммов.
Исследованием занимались в лаборатории Abbott Laboratories и Миссурийском университете, сообщает телеканал CNN.
Читайте также: Ученые нашли способ уничтожать скрытые вирусы ВИЧ
У ВИЧ есть несколько штаммов, и, как и другие вирусы, он способен меняться и мутировать с течением времени. Ученым важно знать все подтипы вируса, чтобы точно выявлять его с помощью тестов. Также это необходимо для разработки методов лечения и профилактики.
Новый штамм ВИЧ поддается такому же лечению
Новый штамм принадлежит группе М вида ВИЧ-1.
"Поводом для паники или даже беспокойства нет", – подчеркнули авторы исследования. По их словам, мало людей заражены этим штаммом.
Предполагается, что против него действуют те же препараты, что и против других подтипов.
По оценкам ВОЗ, на Земле около 36,7 миллионов человек, живущих с ВИЧ.
Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.