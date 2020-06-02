Врач из города Ухань, который находился в критическом состоянии из-за коронавируса, вследствие чего его кожа стала черной, умер после 5 месяцев борьбы с опасной болезнью.

Китайский доктор Ху Вейфенг (Hu Weifeng) стал известным на весь мир после того, как в СМИ попали его фотографии. На них китайский мужчина имел черный цвет кожи из-за осложнения при лечении коронавируса, которым он заразился еще в январе, писал 24 канал.

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Доктор Ху работал в одной из больниц города Ухань и лечил пострадавших от инфекции, от которых и сам заразился. 42-летний медик провел в отделении реанимации более месяца перед тем, как умер из-за осложнений, пишет Daily Mail.

Пресса сообщает, что уролог доктор Ху был коллегой еще одного медика Ли Вэнляна (Li Wenliang), который одним из первых попытался предупредить мир о надвигающейся опасности. Врача вызвали в полицию, где ему угрожали за "слив непроверенной информации" в интернет.



Коронавирус изменил цвет кожи врачей / tweaktown.com

Через некоторое время медик умер от COVID-19. Оба врача работали в Центральном госпитале Уханя. В этой больнице не менее 5 медицинских работников ушли из жизни из-за COVID-19. Руководство медицинского учреждения пока никак не прокомментировало последнюю смерть.

Ранее сообщалось, что почернение кожи доктора Ху вызвал антибиотик, который он получал при лечении. Еще один его коллега доктор И Фан (Yi Fan) также рассказал о такой же ситуации с кожей.

К счастью, он сумел полностью выздороветь, хотя заболел в одно и то же время с доктором Ху.