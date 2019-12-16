Врачи назвали главный миф о женском здоровье

О женском здоровье существует немало мифов. К счастью, их опровергают ученые, исследования и медики. Новое исследование свидетельствует о том, что в главный миф верит практически каждая девушка.

Кирстен Карчмер, репродуктивный терапевт из Лос-Анджелеса, работала над определением того, сколько женщин верит в то, что ПМС и боль во время менструации – это норма.

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86% верят, что боль при ПМС – норма

Было опрошено более 4 тысяч женщин, 86% из них признались, что считали предменструальный синдром и боль во время месячных нормальным естественным явлением.

Врач объясняет, что такие нарушения действительно очень распространено. Недавнее исследование говорит о том, что 82% женщин страдают от ПМС и спазмов.

Но это не правда, что они являются нормой.



Следует выяснить причину боли при ПМС / Фото: Pixabay

Если у женщины имеется любая боль или нестабильное состояние, это повод обратиться к гинекологу.

Пока мы говорим, что эмоциональная и физическая боль для женщины является нормой ежемесячно, 80 миллионов будут продолжать страдать и верить, что они вынуждены это терпеть,

– говорит врач Карчмер.

Как наладить менструальный цикл

Позаботиться о качественном сне и его достаточном количестве. Гормон, который считается одним из важнейших гормонов, которые производят во сне, является лептин. Именно он нужен для стимуляции овуляции и в целом регулирования менструального цикла.

Чтобы в репродуктивных органах был хороший кровоток. Он способствует снижению боли и спазмов. Физические упражнения улучшат циркуляцию кислорода и кровоток репродуктивных органов.

Заниматься спортом. Умеренные физические нагрузки помогут урегулировать цикл. Впрочем чрезмерные физические нагрузки могут наоборот вызвать задержку.

Наладить режим питания. Качественная еда нужна для выработки энергии. Качество и количество пищи, которую ест женщина, непосредственно определяет качество вашей крови и энергии. Для того, чтобы цикл был в норме, организм нуждается в достаточном количестве кальция, магния, витаминов группы В.

Снизить уровень стресса. Стресс и стрессовые ситуации являются главным врагом организма.

Он вредит репродуктивной функции также, ведь организм использует прогестерон для выработки кортизола – гормона стресса, тем самым отбирает его у репродуктивной системы.