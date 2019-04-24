Могут ли микроволновки навредить здоровью

Ко всем технологическим "чудесам", облегчающим жизнь, относятся с большим предостережением – микроволновые печи, подгузники, лазерная эпиляция.

Как работает микроволновка?

Это высокочастотные радиоволны (радиочастотные поля) похожие к излучению света, они являются частью электромагнитного спектра. Материалы, содержащие воду, например продукты, жидкости или ткани, легко поглощают энергию микроволновки, которая затем превращается в тепло, сообщает "Клуб доказательной медицины".

Читайте также: Можно ли готовить еду в микроволновке

Микроволновки совершенно безопасны?

Не совсем. Микроволновая энергия может поглощаться телом и производить тепло в тканях. Органы с плохим кровоснабжением и контролем температуры (глаза) или чувствительные к температуре ткани (яички), имеют высокий риск повреждения.

Однако, при замерах вокруг печей, не наблюдалось значительного превышения показателей. Конструкция печей гарантирует, что микроволны возникают только при включении и закрытых дверях. Поэтому убедитесь, что дверца закрыта правильно, и предохранительные устройства, установленные на дверце, работают правильно.

Если пища недостаточно нагрета для уничтожения потенциально опасных микроорганизмов, это может представлять опасность для здоровья.

Можно ли греть еду для детей в микроволновке?

Еда из микроволновки безопасна и имеет такую же питательную ценность, как и еда, приготовленная в обычной духовке. Основное различие между этими двумя способами приготовления пищи заключается в том, что энергия микроволн проникает глубже в пищу и уменьшает время для нагрева.



В микроволновках можно нагревать пищу ребенку

Можно ли подогревать грудное молоко в микроволновке?

Существует опасность неравномерного подогрева. Тщательно размешайте молоко перед тем, как дать ребенку, или используйте специальные подогреватели.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.