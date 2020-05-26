Времени на подготовку не будет: когда ждать новый пик COVID-19

Новый пик коронавируса трудно спрогнозировать, и он может наступить в любой момент, считают во Всемирной организации здравоохранения. Даже странам, которые заявили о победе над COVID-19, стоит быть бдительными.

О спаде коронавируса рано говорить

Мир находится в эпицентре первой волны болезни и говорить о спаде коронавирус пока рано. Об этом сообщил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, передает CNN.

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Мы должны осознавать, что новый всплеск заболеваемости может произойти в любое время. Мы не должны делать ложные предположения, что если заболевание сейчас снижается, то оно продолжит снижаться, а у нас будет несколько месяцев, чтобы подготовиться к новой волне,

– рассказал Райан.

Второй пик может наступить уже в этой волне

Второй пик заболевания может наступить еще в первой его волне. Это не редкость для пандемий, так уже случалось в 1919 году с печально известной "испанкой". Вместе с тем, это не значит, что обязательной будет вторая волна COVID-19.

Все страны должны быть готовы быстро выявлять новые случаи, даже если им кажется, что они успешны в преодолении коронавируса. Даже страны со значительным спадом инфицирования не должны расслабляться,

– заявила эпидемиолог ВОЗ Мэри ван Керхов.

Что раньше говорили в ВОЗ о второй волне COVID-19

В ВОЗ сообщали, что вторая волна коронавируса, скорее всего, может наступить осенью 2020 года.

Опасность в том, что она может совпасть со вспышкой других инфекционных заболеваний.

В организации отмечают, что обеспокоены тем, что страны слишком быстро отменяют карантинные ограничения.

Статистика коронавируса в мире

По состоянию на 26 мая в мире зафиксировали более 5 миллионов 590 тысяч случаев COVID-19, умерли почти 348 тысяч человек, поправились свыше 2 миллионов 366 тысяч больных.



Как протекает коронавирус / Инфографика 24 канала