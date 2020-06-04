Все 6 жителей Тернополя, в которых со вчерашнего дня обнаружили коронавирус – работники Тернопольского областного Центра экстренной медицинской помощи медицины катастроф.

Коронавирус обнаружили в 6 работников станции скорой помощи №1, сообщает Терен.

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Это отделение фактически является основным Центром офиса Центра экстренной медицинской помощи, ведь там работает диспетчерский пункт, который координирует работу скорых по всей области.

Известно, что подстанцию ​​закрыли на карантин, ведь еще 3 апреля там обнаружили 18 больных сотрудников. Среди инфицированных преобладали диспетчеры.

В целом Тернополь и Тернопольский район обслуживали 13 бригад экстренной медицинской помощи, но после закрытия одной из подстанций на дежурстве осталось 9.

По состоянию на 4 апреля на Тернопольщине зарегистрировали 1 220 случаев заражения коронавирусом. 958 пациентов уже выздоровели, но 26 не смогли преодолеть болезнь. Больше всего больных зарегистрировали в Шумском районе и в самом Тернополе.