Все началось с кашля: в Ровненской области от кори умерла 9-летняя девочка

На Ровненщине у 9-летней девочки, которая заболела еще в ноябре, обнаружили тяжелую форму кори. В пятницу, 15 марта, она умерла.

По словам родителей, все началось с кашля, а переросло в двухстороннюю пневмонию.

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Впоследствии во время лечения медики обнаружили тяжелую форму кори. По предварительным данным, ребенок не имел прививки, хотя у нее была справка о вакцинации.

Корь – что это? Инфекционное заболевание, передающееся от больного человека к здоровому воздушно-капельным путем, то есть при чихании, кашле или разговоре больного. Вирус кори может жить в воздухе и на поверхностях до двух часов.

На Сумщине от кори пострадала беременная женщина

В роддоме у женщины обнаружили вирус уже после того, как она родила. Ребенок здоров, по крайней мере пока никаких проявлений болезни у него нет. Но риск того, что вирус передался от матери – большой, говорят врачи.

Процент передачи кори от матери к ребенку – 100%. На данном этапе ребенок находится в инкубационном периоде, который продлится еще 2 недели,

– сказала заведующая отделением новорожденных в Сумах Ирина Костина.

Профилактика от кори

Как убеждают медики, наиболее действенной защитой от кори является вакцинация. Ее делают ребенку в 12 месяцев и 6 лет.

"В странах, где вакцинация от кори охватывает большинство населения, люди перестают болеть корью. И неприемлемой является ситуация, когда во время доказательной медицины, врачи или другой медицинский персонал отговаривают молодых родителей от прививки детей. Считаю, что это своеобразное медицинское преступление", – заявила экс-заместитель министра здравоохранения Оксана Сивак.

Она также заверила, что вакцина против кори "безопасная, надежная и эффективная". Ведь эту вакцину используют не только в Украине, но и во многих других европейских странах.

Сколько людей в Украине умерли от кори

Всего с 28 декабря 2018 года до 14 марта 2019 года корью в Украине заболело 30 795 человека — 13 825 взрослых и 16 970 детей. С начала года от кори умерло 12 человек.



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