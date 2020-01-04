Все об экстренной контрацепции: когда и как применять

Если вы не планируете зачать ребенка – не забывайте о контрацепции. А поскольку до сих пор не придуман способ со 100% защитой, тема экстренной контрацепции еще как актуальна.

Экстренная контрацепция может предотвратить до 95% беременностей при приеме в течение 5 суток после полового контакта, рассказала гинеколог Яни Филиппова. Также по теме: 10 правил о сексе, которых должен придерживаться каждый Когда используют экстренную контрацепцию? Незащищенные половые контакты (в порыве страсти);

Неправильное использование противозачаточных средств (презерватив порвался, например);

Опасения по поводу эффективности контрацептива (пропуск в приеме КОК, экспульсия внутриматочной спирали)

Сексуальное насилие. Какие существуют методы экстренной контрацепции Методами экстренной контрацепции (ЭК) является медьсодержащие внутриматочные спирали и таблетированные препараты. Медьсодержащие ВМС являются наиболее эффективным методом экстренной контрацепции (до 99%). Таблетированные препараты, рекомендованные ВОЗ: улипристал ацетат, левоноргестрел или КОК (этинистрадиол + левоноргестрел). КОК по методу Юзпе показали слабую эффективность и большую вероятность побочных эффектов. Экстренную контрацепцию следует провести как можно быстрее после секса \ unsplash.com Чем раньше после полового контакта использован метод экстренной контрацепции, тем выше его эффективность.

Методами ЭК можно прервать уже имеющуюся беременность или нанести вред уже развитому эмбриону. Это не аборт (блокируется овуляция или оплодотворение). Если имплантация уже произошла, прервать беременность метолами ЭК невозможно.

Абсолютных медицинских противопоказаний или ограничений по возрасту нет. Гормональные формы ЭК безопаснее КОК, поскольку применяются кратковременно.

Таблетированные формы ЭК могут быть менее эффективны у женщин с избыточным весом.

Препараты, используемые для ЭК, не наносят вред будущей фертильности.

Побочные эффекты: тошнота, рвота, слабость, нарушение менструального цикла. Если в течение 2 часов после приема таблетки возникает рвота, прием препарата необходимо повторить. Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.