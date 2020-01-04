Все об экстренной контрацепции: когда и как применять
Если вы не планируете зачать ребенка – не забывайте о контрацепции. А поскольку до сих пор не придуман способ со 100% защитой, тема экстренной контрацепции еще как актуальна.
Экстренная контрацепция может предотвратить до 95% беременностей при приеме в течение 5 суток после полового контакта, рассказала гинеколог Яни Филиппова.
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Когда используют экстренную контрацепцию?
- Незащищенные половые контакты (в порыве страсти);
- Неправильное использование противозачаточных средств (презерватив порвался, например);
- Опасения по поводу эффективности контрацептива (пропуск в приеме КОК, экспульсия внутриматочной спирали)
- Сексуальное насилие.
Какие существуют методы экстренной контрацепции
Методами экстренной контрацепции (ЭК) является медьсодержащие внутриматочные спирали и таблетированные препараты. Медьсодержащие ВМС являются наиболее эффективным методом экстренной контрацепции (до 99%).
Таблетированные препараты, рекомендованные ВОЗ: улипристал ацетат, левоноргестрел или КОК (этинистрадиол + левоноргестрел). КОК по методу Юзпе показали слабую эффективность и большую вероятность побочных эффектов.
Экстренную контрацепцию следует провести как можно быстрее после секса \ unsplash.com
- Чем раньше после полового контакта использован метод экстренной контрацепции, тем выше его эффективность.
- Методами ЭК можно прервать уже имеющуюся беременность или нанести вред уже развитому эмбриону. Это не аборт (блокируется овуляция или оплодотворение). Если имплантация уже произошла, прервать беременность метолами ЭК невозможно.
- Абсолютных медицинских противопоказаний или ограничений по возрасту нет. Гормональные формы ЭК безопаснее КОК, поскольку применяются кратковременно.
- Таблетированные формы ЭК могут быть менее эффективны у женщин с избыточным весом.
- Препараты, используемые для ЭК, не наносят вред будущей фертильности.
- Побочные эффекты: тошнота, рвота, слабость, нарушение менструального цикла. Если в течение 2 часов после приема таблетки возникает рвота, прием препарата необходимо повторить.
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