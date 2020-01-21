Польза и значение объятий для человека: объяснение психолога

Сегодня, 21 января, мир празднует ежегодный День объятий. Такой праздник – не только очередной повод напомнить о своей любви дорогим людям, но и задуматься над значением такого ее проявления.

Сама инициатива существует уже 34 года, свои источники она берет из небольшого американского городка Каро (штат Мичиган). Поводом для праздничного дня стало тогдашнее желание молодых людей раз в год без всякого интимного намека обнимать друг друга.

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Таким образом – дарить положительные эмоции. Как видим, местная традиция настолько прижилась, что впоследствии переросла в международный флешмоб "Free Hugs".

О пользе такого выражения чувств, потребности объятий и их ежедневной дозе Здоровье 24 расспросило у психолога Ольги Конюх из центра психотерапии "Верде".

Психолог Ольга Конюх "Потребность физического контакта является естественной, потому что люди – существа социальные. Мы всегда жили группами и вопросы хороших отношений были делом выживания. Прикосновения всегда находились наравне с водой и пищей – нашими базовыми потребностями".

Примеры из науки

Взрослые люди в состоянии прожить без объятий. Однако, как отмечает наша собеседница, так не могут дети. Ведь из-за отсутствия должного внимания они могут даже отставать в развитии.

Возьмем к примеру эксперименты в ХХ веке в отношении мальчиков и девочек, проживающих в детских домах Румынии. Их не брали на руки и не обнимали. Результатом этого стало то, что дети-сироты сильно отставали от своих "семейных" сверстников в физическом и психологическом планах, имели более низкий уровень интеллекта. Это случалось несмотря на то, что их могли так же кормить или одевать,

– говорит Ольга Конюх.



Больше всего в объятиях нуждаются дети / Pixabay:

Еще одно исследование относительно такого проявления эмоций в 50-х годах прошлого века устроил американский ученый Гарри Харлоу. Его подопытными стали обезьянки.

Психолог Ольга Конюх "Он отлучал детенышей от матерей и давал им на выбор два "манекена": один металлический с едой, другой – мягкий и пушистый, но без приманки. Ученый заметил, что животные прибегали к металлической модели только ради того, чтобы поесть, тогда как остальное время находились возле тактильно похожей на маму-обезьяну. Это натолкнуло исследователей на мысль, что такой телесный контакт с теми, кому мы доверяем, является необходимым".

Гарри Харлоу и его эксперимент с обезьянками / Medium

Окситоцин во время объятий

Объятия вызывают определенные реакции в нашем мозгу, благодаря чему выделяются так называемые "гормоны счастья". Важнейший из них – окситоцин.

Он участвует в выработке молока у матери, стимулирует роды, а еще налаживает связь с мамой и ребенком, партнерами, друзьями. Это вещество снижает тревогу, дает нам ощущение безопасности и защищенности, способствует теплому отношению к тому, кого мы обнимаем. Некоторые исследования показывают, что те мужчины и женщины, которые имеют больше тактильного контакта, как правило, находятся в браке дольше. Однако прикосновения тела к телу должны быть приятными. Если мы обнимаемся с кем просто так, это не будет иметь пользы. Главное, чтобы было доверие, ведь одними объятиями конфликты не решишь,

– убеждена Ольга Конюх.



Главное не обниматься для "галочки", а делать это искренне / Pixabay:

Дело в количестве?

В свое время американская науковиця Вирджиния Сатир выдвинула мнение о том, что человека нужно занимать минимум четыре раза в день. Вдвое больше дарить такие проявления стоит, чтобы индивид чувствовал стабильность. А для того, чтобы мы вообще имели стимул развиваться, количество объятий следует увеличить до двенадцати. Однако с таким утверждением психологи соглашаются не всегда.

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Психолог Ольга Конюх "Речь идет не столько о количестве, как о качестве такого действия, а еще о том, имеем ли мы человека, с которым хотим обниматься. Формальные объятия не дадут положительного результата, который можно получить, делая это с человеком, который является нам по крайней мере другом. Ведь мы скорее идем на тактильный контакт с теми, кому доверяем. Это важно".



Специалисты говорят, что обниматься можно не только с людьми, но и животными / Pixabay:

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