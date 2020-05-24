Вспышка COVID-19 в харьковской инфекционной больнице: заболели медики

В областной клинической инфекционной больнице Харькова коронавирус подтвердили у 20 сотрудников. Тест показал положительный результат у директора учреждения Павла Нартова и трех врачей-анестезиологов.

Вспышка COVID-19 в харьковской инфекционной больнице

Все больные находились в инфекционной больнице для усиления. Об этом сообщили в Харьковской ОГА.

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Кто из медиков подхватил COVID-19

директор Павел Нартов;

заведующий анестезиолог;

3 анестезиолога;

5 сотрудников: врачи и медсестры разных уровней.

По данным Харьковской ОГА, в областной инфекционной больнице находится на лечении 175 пациентов.

Нагрузка высокая, но все необходимые реанимационные действия выполняются. Заполняемость начала снижаться. Однако сейчас ведется работа по выписке и переводе части пациентов в 17-ю городскую больницу. Также готовы подключать 13-ю городскую больницу,

– говорится в сообщении.

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