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Вспышка COVID-19 в харьковской инфекционной больнице: заболели медики

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Вспышка COVID-19 в харьковской инфекционной больницк: заболевшие врачи
Вспышка COVID-19 в харьковской инфекционной больнице / Unsplash

В областной клинической инфекционной больнице Харькова коронавирус подтвердили у 20 сотрудников. Тест показал положительный результат у директора учреждения Павла Нартова и трех врачей-анестезиологов.

Вспышка COVID-19 в харьковской инфекционной больнице

Все больные находились в инфекционной больнице для усиления. Об этом сообщили в Харьковской ОГА.

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Кто из медиков подхватил COVID-19

  • директор Павел Нартов;
  • заведующий анестезиолог;
  • 3 анестезиолога;
  • 5 сотрудников: врачи и медсестры разных уровней.

По данным Харьковской ОГА, в областной инфекционной больнице находится на лечении 175 пациентов.

Нагрузка высокая, но все необходимые реанимационные действия выполняются. Заполняемость начала снижаться. Однако сейчас ведется работа по выписке и переводе части пациентов в 17-ю городскую больницу. Также готовы подключать 13-ю городскую больницу,
– говорится в сообщении.

Актуально Коронавирус в Украине: статистика и количество зараженных

Коронавирус в Харькове: главное

  • По состоянию на 24 мая в Украине зарегистрировали 20 986 случаев заражения коронавируса. 617 из них умерли от осложнений, вызванных болезнью. Зато 7108 человек уже выздоровели.
  • В Харьковской области зафиксировано 1510 подозрений на коронавирус, из них 911 случаев подтверждено, 393 подозрения опровергнуты. Остальные – на стадии проверки. За время эпидемии на Харьковщине 310 человек выздоровели, 38 человек умерли.
  • С 22 мая в Украине стартовал второй этап смягчения карантина. А с 25 мая заработает метро, ​​а также возобновят работу детские сады.
Автор: Алена Захарова
Теги: Новости Украины Коронавирус в Украине Больница Новости Харькова Новости Здоровье Лечение Здоровье
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