Вспышка COVID-19 в харьковской инфекционной больнице: заболели медики
В областной клинической инфекционной больнице Харькова коронавирус подтвердили у 20 сотрудников. Тест показал положительный результат у директора учреждения Павла Нартова и трех врачей-анестезиологов.
Вспышка COVID-19 в харьковской инфекционной больнице
Все больные находились в инфекционной больнице для усиления. Об этом сообщили в Харьковской ОГА.
Важно Женщина приехала из России в Бердянск и заразила местных жителей коронавирусом
Кто из медиков подхватил COVID-19
- директор Павел Нартов;
- заведующий анестезиолог;
- 3 анестезиолога;
- 5 сотрудников: врачи и медсестры разных уровней.
По данным Харьковской ОГА, в областной инфекционной больнице находится на лечении 175 пациентов.
Нагрузка высокая, но все необходимые реанимационные действия выполняются. Заполняемость начала снижаться. Однако сейчас ведется работа по выписке и переводе части пациентов в 17-ю городскую больницу. Также готовы подключать 13-ю городскую больницу,
– говорится в сообщении.
Актуально Коронавирус в Украине: статистика и количество зараженных
Коронавирус в Харькове: главное
- По состоянию на 24 мая в Украине зарегистрировали 20 986 случаев заражения коронавируса. 617 из них умерли от осложнений, вызванных болезнью. Зато 7108 человек уже выздоровели.
- В Харьковской области зафиксировано 1510 подозрений на коронавирус, из них 911 случаев подтверждено, 393 подозрения опровергнуты. Остальные – на стадии проверки. За время эпидемии на Харьковщине 310 человек выздоровели, 38 человек умерли.
- С 22 мая в Украине стартовал второй этап смягчения карантина. А с 25 мая заработает метро, а также возобновят работу детские сады.